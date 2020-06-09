疫情趨緩 隆達：Q3傳統旺季可期

LED大廠隆達（3698）今（9）日召開股東會，董事長蘇峰正論及產業概況，表示今年上半年新冠肺炎疫情蔓延全球，影響終端市場需求，惟居家工作、教學帶動筆電、個人電腦需求出貨上揚，而在各國疫情趨緩之下，預期第3季仍可迎來消費性電子產品的傳統旺季，營運表現將優於第2季。

法人指出，隨著各國執行有條件的社交隔離、讓經濟活動逐步恢復，特別是歐美地區電視終端備貨需求恢復，主力品牌為努力達成年度銷售目標，銷售及備貨動力趨於強勁，因此6月在面板備貨需求上，相比前一個月增長明顯。因此能提升LED廠、電視背光的出貨量。

蘇峰正說明，在歐美品牌廠為了因應第4季的節慶銷售，都將在第3季開始拉貨，包括電視和小型遊戲機方面，所以看好電視背光，將是第3季的主要營運動能。

此外，在市場關注的Mini LED方面，繼客戶端發布全球首款Mini LED背光電競筆電，預計Mini LED電視背光及顯示屏等新產品也將在下半年陸續出貨，預期Mini LED相關產品今年營收比重挑戰1成；在客戶端方面，範圍涵蓋台灣、中國、美國、日本等，布局相當全面。