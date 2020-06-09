台鐵去年營收253億元創新高 附業佔近51億元

交通部長林佳龍今（9）日出席台鐵局「鐵路節表揚大會」，向各地434位台鐵防疫天使的努力頒獎表示感謝。台鐵局長張政源表示，台鐵在2019年營收創下新台幣253億元歷史新高，其中附業收入高達50.95億元，較2018年成長2.57%。

林佳龍在會中表揚在全台各車站協助防疫工作的防疫天使，並且頒獎肯定。林佳龍表示，在政府落實「永續環保、以人為本」的交通服務理念與「平衡城鄉服務品質、推動前瞻軌道建設」的運輸政策下，台鐵扮演相當關鍵的角色，因台鐵團隊的努力，民眾才得以享有安全、便捷、友善及有溫度的運輸服務。

張政源表示，自2月以來受到疫情影響，台鐵局做好各項防疫管制措施，在疫情期間，全台有239個車站、每日近千列次火車運行，以及50萬餘人次乘客出入，台鐵並未成為防疫破口，在紓困作業上，也與各商場業者協商，申請紓困核定比率高達98.8%，核撥金額達1.14億餘元。

張政源表示，回顧2019年，台鐵營收達到253億元。再創歷史新高，其中附業收入高達50.95億元，較2018年成長2.57%，另外，去年重大事故及一般行車事故也創下了歷年新低，今年1到4月行車異常事件，也較去年同期大幅降低，列車準點率也大幅提升至95.3%。

對於台鐵員工福利部分，張政源表示，他24年前離開台鐵時，就已在談團體協約，沒想到這次回來還沒簽訂，因此在台鐵企業工會理事長與台鐵局努力下，在2019年11月18日簽訂台鐵史上第一個團協，對員工勞動條件、工作保障都是很好的規範。

張政源表示，感謝行政院2月15日核定台鐵生活津貼方案，提升員工福利，並已嘉惠1129名員工，有關台鐵員工待遇，台鐵局正研擬合理化調整方案，完成後會送到交通部，屆時希望林佳龍部長支持，以順利送到行政院。

張政源表示，未來除要持續加強推動企業化組織改造、鐵路品牌授權加盟、鐵路旅遊業務、美學復興運動、資產開發利用等重點工作之外，還要推動《鐵路法》修法，爭取台鐵局對鐵路資產處分權及增列鐵路旅遊費率的鬆綁，並配合交通部推動「前瞻2.0計畫」、行政院推動「大南方計畫」。