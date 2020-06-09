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經濟部：新任台糖總經理王國禧11日接任

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部國營會今（9）日指出，台糖將於11日召開股東會，屆期改選董總，目前行政院已核定台糖董事長由陳昭義續任，總經理則由副總王國禧接任，原總經理管道一退休。

經濟部表示，台糖11日將召開股東會，重新指派董總；目前行政院已核定董事長陳昭義仍續任，原總經理管道一則提前退休，由副總王國禧升任。台糖說明，王國禧為台大農業化學所博士，曾任台糖研究所所長、台糖生物科技事業部副執行長兼代執行長等職務。

台糖已公告2019年度營業預算執行情形及獲利分析，去年營業收入為264.1億元，較法定預算318.15億元減少54.05億元；營業利益12.45億元，較法定預算營業利益8.97億元，增加利益3.48億元；淨利27.43億元，較法定預算27.4億元，增加淨利0.03億元。

台糖說明，去年度營業收入主要係因量販事業結束經營，以及砂糖國際糖價偏低、毛豬市場售價及銷量未如預期等影響，致營業收入未達法定預算；另營業利益及本期淨利較法定預算增加主要係服務毛利增加、營業費用減少及投資性不動產淨收入增加等所致。

台糖 股東會

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