農業移工大鬆綁 不只養牛 養豬雞鴨鵝都可聘外勞了

勞動部近日修法，確定農業移工範圍從現行乳牛畜牧業，新增開放蘭花、食用蕈菇、蔬菜等農糧工作，以及養殖漁塭都可聘僱移工，並將乳牛飼育業以外的畜牧飼育（如羊、豬、雞、鴨、鵝）也納入農業移工範圍，聘僱移工比率最高可到35%，若使用附加機制，最高可到40%，預計整體再增加1,600名移工名額。

勞動部表示，此項修法是配合今年外勞政策諮詢小組會議通過農委會提案，鑑於現行我國農業面臨農村人口老化，以及從業人員減少問題，農委會已自2017年持續推動農業人力團補足缺工，但是本國勞工實際投入農業工作意願仍低，不少農業工作缺工恐急。雖然之前已新增農業外展移工400名，但已分配完畢，希望擴大適用範圍。

政策小組通過農委會提案，繼開放酪農業體力工作可進用移工後，再擴大聘僱移工範圍到

蘭花、食用蕈菇、蔬菜等農糧工作、養殖漁塭，以及乳牛飼育業以外的畜牧飼育（如養羊、豬、雞、鴨、鵝）。農委會統計，上述新開放的農業常雇缺工7,484人次，臨時性缺工達12萬人次，根本不成比例。

勞動部勞動力發展署表示，原本農業外展的移工聘僱比率是本、外勞1:1，未來新增上述農業移工範圍則是以全部員工比率計算，最高35%，若有需要，可再使用附加機制，最高比率不得超過40%，也就是使用附加機制外勞最多是5%。此外，農業外展與一般移工只能擇一使用。