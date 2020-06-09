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台泥主動提環現差 國內三分之一水泥供應恐受影響

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
台泥董事長張安平(左3)與台泥團隊。記者曾仁凱／攝影
台泥董事長張安平(左3)與台泥團隊。記者曾仁凱／攝影

台泥（1101）今（９）早代子公司金昌石礦（花蓮和平礦區）公告，8日已主動提送進行環現差，台泥花蓮和平礦區依規定隨即停工，由於台泥仍備有3個月的礦石庫存，和平水泥廠運作暫時不受影響，但如果環現差時間超過3個月，台泥和平水泥廠將面臨停窯，國內三分之一水泥供應恐受影響。

台泥董事長張安平昨（8）日出席台泥股東會，他表示雖然自己並不認同法律上金昌石礦被要求辦理環現差，但為了讓各界能夠理性面對問題，增進社會中相互間的理解，台泥決定主動進行環現差。

張安平強調：「台灣需要產業，而產業需要溝通，台泥很誠意地希望和所有團體做溝通。」他說，我們有自信，台泥在花蓮和平的礦區作業是世界上最環保的礦區之一，如果我們主動進行環現差，各界能夠理性面對問題，增進社會中相互間的理解，並且體認到在現代社會中，那麼台泥作為標竿企業，我們願意承擔。我們願意跟各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。

根據規定，台泥和平礦區8日提出環現差後隨即停工。因台泥備有3個月的石灰石庫存，這3個月內水泥廠的運作不受影響。但如果環現差時間超過3個月，台泥和平水泥廠將面臨停窯。由於台泥和平廠占國內水泥供應量高達三分之一，恐衝擊國內水泥市場供應。

另外，由於台泥和平廠為水泥廠、發電廠及和平港「三合一循環經濟模式」設計，電廠並沒有設置灰塘，一旦水泥廠停窯，和平電廠發電所產生的煤灰變成沒處去，電廠將被迫停止發電。由於台泥和平電廠占國內電力4%，屆時國內電力供應也將間接受到影響。

台泥金昌石礦案是在2009年通過環評，接著依照區域計畫法、水土保持法、國有財產法、礦業法等要求，向各級行政機關完成各項流程才能動工，台泥總共耗時8年才完備所有合法開發應具備的一切核可條件，開始動工，也做好環現差，不過當時的主管機關環保署表示無提環現差之必要。但台泥金昌石礦案動工後，有環團又主張，已超過環評3年效期，狀告行政院請求判決撤銷不當裁示。

為此，雙方纏訟多時，去年台北高等行政法判決撤銷行政院訴願決定，認為台泥集團所屬的金昌石礦應補送環現差報告，台泥認為不合理，以獨立參加人的身份依法提前上訴，目前上訴仍在進行中。台泥此次雖然主動進行環現差，但上訴案仍持續進行，強調不影響原本的訴訟程序。

台泥 電廠 環保

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