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台泥金昌石礦辦環現差、將停工 盼三個月內走完程序

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

台泥今（9）日一早公告，子公司金昌石礦將向環保署提交環現差報告，環保署審查期間將停工。台泥坦言，對於全台水泥供應、電力供應及員工工作權，將帶來影響，盼政府可以控制在三個月內。

台北高等行政法院去年5月判決，推翻此前行政院訴願結果，台泥子公司金昌石礦必須補送環現差報告，才能動工。台泥對於判決不滿，行政程序不合理，當時發出聲明提出抗議，並依法提出上訴。

不過，台泥今決定主動辦理環現差，並稱過程不影響訴訟程序，將同時並進。

台泥今天召開股東常會，董事長張安平談金昌石礦一案，爭取社會各界信任與認同，是公司完善人與環境之間複雜關係的重要拼圖，也是對蔡英文總統日前接見環團代表時，強調兼顧經濟發展和環境永續的響應。

金昌石礦2008年通過環評以來，陸續向內政部、經濟礦務局等機關提出許可申請，中間曾主動向環保署提出環差報告，但被認定無必要；最後於2016年8月獲經濟部同意開發施工。同年12月，環保署突然要求環現差報告，台泥提出行政訴願；隔年2017年3月，行政院決定原處分撤銷。

2019年5月，台北高等行政法院推翻行政院決定，要求金昌石礦必須補送環現差報告。根據《環評法》第16條之1，只要開發單位通過環評，在取得開發許可3年內未動工，就必須進行環現差分析。台泥認為，由於從通過環評到正式開工，早就超過3年，行政程序明顯不合理。

台泥 環保 環評

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