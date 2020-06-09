部分產油國拒絕再減產 元大S&P原油反1漲逾3%

部分產油國拒絕減產，甚至讓最大油田恢復生產，沖淡投資人對延長實施大規模減產的樂觀情緒，原油期貨價格周一收低3.4%，國內連結原油的相關ETF商品元大S&P原油反1（00673R）今（9）日開高走揚約3.7%，正向原油ETF則有1%-3%不等間的跌幅。

OPEC、俄羅斯與其他產油國上周六同意，將創紀錄減產協議延長至7月底，這項減產協議將使全球原油供應減少近10%。但沙國能源部長昨日表示，沙國額外實施的自願性減產將一如計畫在這個月底結束，此外利比亞因先前飽受軍事衝突困擾，石油產量開始回升。此外，隨著油價反彈，美國頁岩油生產商也開始重啟此前關閉的油井。

受此影響，國際油價周一收低3.4%，使得國內連結原油的反向商品ETF元大S&P原油反1，今日開高走揚逾3%，而正向商品如元大S&P石油盤中走跌1.26%，街口布蘭特油正2盤中走跌逾2%，元大S&P原油正2盤中則走跌3.24%。