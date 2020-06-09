快訊

列隊打氣！最後市政會議 韓國瑜：來是偶然離開是必然

讓你什麼都不敢吃？「最髒蔬果」上的農藥殘留嚴重嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部分產油國拒絕再減產 元大S&P原油反1漲逾3%

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

部分產油國拒絕減產，甚至讓最大油田恢復生產，沖淡投資人對延長實施大規模減產的樂觀情緒，原油期貨價格周一收低3.4%，國內連結原油的相關ETF商品元大S&P原油反1（00673R）今（9）日開高走揚約3.7%，正向原油ETF則有1%-3%不等間的跌幅。

OPEC、俄羅斯與其他產油國上周六同意，將創紀錄減產協議延長至7月底，這項減產協議將使全球原油供應減少近10%。但沙國能源部長昨日表示，沙國額外實施的自願性減產將一如計畫在這個月底結束，此外利比亞因先前飽受軍事衝突困擾，石油產量開始回升。此外，隨著油價反彈，美國頁岩油生產商也開始重啟此前關閉的油井。

受此影響，國際油價周一收低3.4%，使得國內連結原油的反向商品ETF元大S&P原油反1，今日開高走揚逾3%，而正向商品如元大S&P石油盤中走跌1.26%，街口布蘭特油正2盤中走跌逾2%，元大S&P原油正2盤中則走跌3.24%。

元大 大S

延伸閱讀

國際油價跌逾3% 因沙國不延長額外自願減產

油價大升+沙國漲價 恐有損煉油商復甦

OPEC與產油國維持減產協議 國際油價下跌

沙國調升油價 亞洲漲最多

相關新聞

因應新冠肺炎 Fitbit推低成本急救呼吸器Fitbit Flow

Fitbit（NYSE：FIT）宣布推出高品質、低成本且操作簡便的急救型呼吸器Fitbit Flow，此裝置已獲美國食品...

台泥金昌石礦辦環現差、將停工 盼三個月內走完程序

台泥今（9）日一早公告，子公司金昌石礦將向環保署提交環現差報告，環保署審查期間將停工。台泥坦言，對於全台水泥供應、電力供...

部分產油國拒絕再減產 元大S&P原油反1漲逾3%

部分產油國拒絕減產，甚至讓最大油田恢復生產，沖淡投資人對延長實施大規模減產的樂觀情緒，原油期貨價格周一收低3.4%，國內...

瑞磁上市掛牌 創辦人何重人：今明兩年營運均正向看待

瑞磁生技ABC-KY（6598)）今（9）日正式轉上市，瑞磁去年以「科技事業」向證交所遞件申請上市，今年3月通過證交所初...

萬寶華：疫情衝擊各業用人保守 惟這個行業大缺工

萬寶華企管顧問公司今（9）日發布〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉，調查顯示，七大行業中雖有六個行業表示增加...

安力-KY5月營收1.8億元 年增71.94%

安力-KY （5223）5月營收1.8億元，月減8.6%，年增71.94%，為今年度次高，累積前5月營收達6.34億元，...

企業掀倒閉潮 中信銀建議拉長投資期間提高正報酬機率

新冠肺炎疫情爆發至今，金融市場恐慌情緒已有所淡化，歐美亦陸續解除封城，但企業倒閉消息卻持續傳出，或者申請破產保護，美國高...

世界台商總會長：後疫情時代 應恢復經濟動能

世界台商總會長施至隆今天指出，台灣防疫績效全球肯定，雖成功打贏上半場，面對後疫情時代的關鍵下半場，也要與其他國家合作，逐...

電子撐盤 5月出口減幅收斂

財政部昨（8）日公布5月出口規模270億美元，年減2%，雖連續三個月負成長，但跌幅已較預期收斂。

5月出口市場對美創高 東協掉二位數

我國5月出口市場呈現兩樣情，對中國大陸及香港、美國、日本出口同步上揚，但對東協及歐洲出口皆為「二位數」減幅。

兩大利空 Q2出口鐵定負成長

財政部表示，新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，加上美中科技爭端再起，兩大不確定因素影響我國外貿前景，預計6月出口仍難以擺脫跌...

無薪假增至2.8萬人 家數少了

勞動部昨（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創十年新高，一周再增2,022人，總數達到28,345人，但家...

熱門新聞

獨／頂新旗下烘焙連鎖通路布列德門市 6月底將全收攤

國旅市場回溫 雄獅簽下600人企業旅遊合約

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

公益彩券億萬富翁 台彩公布四特徵

元大原油正2被圖利？證交所千字查核結果出爐

台塑集團現半世紀以來窘況 謝金河：未來輕資產勝過重資產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。