瑞磁上市掛牌 創辦人何重人：今明兩年營運均正向看待

瑞磁生技ABC-KY（6598)）今（9）日正式轉上市，瑞磁去年以「科技事業」向證交所遞件申請上市，今年3月通過證交所初次申請股票第一上市案，因從事精準醫療事業，擁有時下最夯的防疫類股題材。瑞磁生技創辦人暨總經理何重人博士對於旗下包含腸炎、呼吸道及新冠肺炎等自行開發生產的診斷試劑銷售成長，及數位生物條碼授權業務的成長深具信心，今明兩年營運均正向看待。

瑞磁除5月下旬的競價拍賣每股加權平均價格亮麗開出90.21元，是底標40元的2.26倍外，也吸引合格投標張數達29,322張，是該公司競拍張數6,516張的4.5倍，而公開申購方面更是有近50萬筆合格件數，創下近年來繼股本逾51.5億元的和潤IPO案後第一高申購人數，可說是人氣指數破表。

瑞磁挾帶在美國取得FDA核准37項診斷試劑上市、1項申請新冠肺炎檢測試劑EUA的世界盃實力，以及近期人聚焦防疫類股的題材，瑞磁生技今日一早在證交所歡樂舉辦股票上市掛牌典禮，上市首日股價也在歡喜聲中紅盤開出。

瑞磁生技是全球首家結合半導體製程及數位生物條碼的精準醫療公司，核心技術受到完整的專利保護，將常見於超市、貨運的數位條碼縮小一百萬倍，做到比頭髮直徑還小，並藉由半導體製程，產出數位生物條碼，再結合DNA生物探針，加工製造成分子體外診斷試劑，產品的開發設計與生產克服了跨領域不同特性的整合障礙，結合了半導體、生化、物理、光學等不同領域特點，搭配自行開發的檢測儀器，可運用在協助診斷傳染病、過敏原及癌症等領域。

在自行開發生產的分子診斷試劑方面，瑞磁生技已取得美國FDA許可17項腸炎、20項呼吸道等多元分子體外診斷試劑上市，目前正逐步推廣至美國中大型醫院，近期開發的新冠肺炎檢測試劑也向美國FDA申請緊急使用授權，有機會於近期取得美國EUA授權，且預計今年第4季將推出真菌診斷套組上市。

另外，在數位生物條碼授權業務方面，動寵物檢測領域的領導廠商的量產驗證逐漸接近尾聲，自體免疫檢測領域的珠海麗珠集團也已取得中國大陸FDA的許可上市。預期都將為瑞磁生技的營運增添動能。