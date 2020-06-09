萬寶華：疫情衝擊各業用人保守 惟這個行業大缺工

萬寶華企管顧問公司今（9）日發布〈Manpower Group全球就業展望調查〉，調查顯示，七大行業中雖有六個行業表示增加人力，但有五個行業的淨值皆下滑至近11年來的最低點；惟工程建設業淨值為+24%，顯示有穩健的聘僱意願，而且缺工情況未見緩解。

調查顯示，大型企業出現了自2011年以來最為疲弱的就業展望預測，且為首次低於小型及中型企業的預測值；據分析，大型企業因疫情危機思考產銷重新佈局尚未明確，可能是導致人力策略明顯保守的主因。

萬寶華表示，這次調查訪談台灣 1,061 位雇主，藉以了解企業於 2020年07至09月間的聘僱意願，結果顯示有16%預計增加人力，9%預計減少人力，72%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+7%，排除季節因素後為+3%，與上一季及去年同期相比衰退20%及18%，為2009年經濟危機以來的最低展望。

萬寶華表示，七大行業中雖有六個行業表示增加人力，但有五個行業的淨值皆下滑至近11年來的最低點；其中工程建設業淨值為+24%，顯示有穩健的聘僱意願，其它依序為金融保險及不動產業+11%、批發零售業+9%、製造業為+7%、服務業+5%、運輸倉儲及通訊業+3%，以及聘僱意願居末的休閒餐旅業-20%(季調前淨值)。

與上一季及去年同期相比，七大行業就業展望淨值皆為衰退，工程建設業是唯一聘僱意願水平相對穩定的行業，其中休閒餐旅業的就業展望跌幅最大，其次是服務業。

調查指出，工程建設業雇主預測第三季就業展望淨值+24%，雖居七大行業之首，但卻是近四季以來最為疲弱的預測，與上一季相比下降了14個百分點，與去年同期相比下降了4個百分點。根據觀察，政府多項前瞻基礎建設並未因疫情而有所延滯，反而為了促進勞工就業機會加速部份設建計劃，然而進出口因疫情受限，缺工現象尚未緩解，特別是技術工。