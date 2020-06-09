網傳三倍券收購價1450元拿去轉賣划算嗎？沈榮津這麼說
三倍券拿去轉賣划算嗎？近日網路上已經有人開始在「收購」振興三倍券，網友喊出的收購價格是1,450元。對此，經濟部長沈榮津親上火線錄製影片表示，「母湯喔！安捏會了錢，好像被詐騙」。
行政院6月2日宣布「振興三倍券」發放細節，根據規劃，民眾只要花1,000元即可獲得價值3,000元的振興三倍券，且人人有份。但，卻惹來民眾抱怨制度不夠周全、優惠限制多、也太複雜。近日網路上更已經有人開始在「收購」振興三倍券，網友喊出的價格是1,450元，但究竟划不划算？
沈榮津表示，「振興三倍券」不只可以1,000變3,000，且經濟部也鼓勵店家業者祭出更多好康，優惠只會越來越多，所以，三倍券拿去轉賣不划算，拿來消費更好用。
沈榮津還呼籲少年朋友，顧好家中的長輩，不要讓他們的振興三倍券被人家用1,450元收購，安捏會了錢，好像被詐騙。
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