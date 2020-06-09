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連3黑 6月出口恐續見黑

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
財政部昨公布五月出口規模二百七十億美元，年減百分之二，連續三個月負成長。圖／聯合報系資料照片
財政部昨公布五月出口規模二百七十億美元，年減百分之二，連續三個月負成長。圖／聯合報系資料照片

財政部昨公布五月出口規模二百七十億美元，年減百分之二，連續三個月負成長；五月出口仍呈現電子產品與傳統貨品兩樣情，電子零組件、資通訊產品受惠遠距商機，呈現雙位數成長，傳產買氣則受需求不振拖累。由於新冠肺炎疫情持續衝擊全球貿易，財政部統計處處長蔡美娜表示，六月恐持續見黑，且未來三季都是負成長。

雖然台灣疫情已趨緩、全國境內解封，但國際疫情尚未平息，蔡美娜認為，六月進出口將持續受到疫情衝擊影響，且不易擺脫，預估年減百分之五到二之間，因此第二季幾乎是難逃負成長的命運。

展望下半年，蔡美娜指出，根據主計總處預測，今年全年出口大幅下修三點九個百分點，預期衰退百分之○點七，疫情效應恐在下半年顯現，預期未來三季都是「滿江黑」，其中第二季預估年減百分之一點四、下半年衰退百分之二點三。

針對五月進出口，蔡美娜表示，五月出口在疫情陰影籠罩下，傳產貨品外銷依舊低迷，不過遠端辦公、視訊、宅經濟興起，加上廠商回流擴增產能，抵銷了部分負面衝擊。

財政部表示，我國前五月出口一三○九點一億美元，年增百分之一點五；五月進口二二二點八億美元，年減百分之三點五。前五月進口一一四四億美元，年增百分之一點四。

蔡美娜表示，五月電子零組件因５Ｇ持續發展、客戶提前備貨等因素，年增達百分之十三點二，資通與視聽產品受惠遠距商機，帶動路由器、伺服器與筆電等需求，年增百分之十點九。不過，礦產品受油價徘徊低檔影響，年減高達百分之五十七點三，紡織品也因品牌服飾廠庫存激增，出口年減百分之卅五點一。

蔡美娜進一步指出，目前國內半導體領導廠商的高階製程優勢，以及產能回台的趨勢延續，應可適度挹注出口，不過新冠疫情變數多、難預料，美中科技戰可能再起，外貿也因此面臨高度不確定性，前景展望偏向審慎。

疫情 新冠肺炎 半導體 電子零組件

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