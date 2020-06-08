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國發基金對新創事業雪中送炭 紓困只拿1.5%股息

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊新創事業，國發基金以特別股方式，投資並紓困受衝擊的新創事業，並祭出雪中送炭的股息價1.5%；截至目前止，已有102家新創事業獲審查通過，國發基金共投資17.5億元，國發會表示，今年10月5日前，受疫情衝擊的新創事業都可申請。

國發會這次以「特別股」方式紓困新創事業，提供新創事業6至12個月營運資金。國發會副主委鄭貞茂今（8）日說，以目前審核通過案子，國會基金持有特別股約2至3年，到期後受紓困新創事業只要本金加上1.5%股息，就可贖回特別股。

國發會今日舉行記者會。國發基金執行大秘書蘇來守表示，新創事業為取得國發基金紓困，很多提出要給國發基金特別股2至8%的股息，但國發基金投資審議會委員們認為，這項措施目的是協助新創事業渡過難關，因此最後統一訂出1.5%股息，這是新創事業可以負擔的成本，「再多國發基金也不要」。

國發會主委龔明鑫表示，這項紓困計畫詢問多達1500案，自今年4月6日開始受理以來，截至上周，2個月內收到456件申請案，並已完成審查388案，通過投資102案，投資金額為17.5億元，涵蓋觀光旅遊、AR／VR、人工智慧、電商平台、民生消費等不同產業。

蘇來守表示，獲審查通過案件，最高拿到6,000萬元投資，新創事業免提營運計畫書、免擔保品，以1.5%股息來看，新創事業拿到紓困額度較銀行融資紓困更為有利。

他也表示，申請紓困的新創事業必須要回答三件事，一是受到什麼衝擊，二是如何證明自己是新創，三是提出以及所需要的額度。因新創事業申請時會說明員工人數薪資，並據此提出紓困額度，因此，新創事業獲得國發基金投資後，不能裁員或減班休息，也不能拿國發基金紓困去還銀行貸款，「這是潛規則」。

鄭貞茂表示，之所以未獲得國發基金投資，有些是成立超過10年、20年公司，有些精密機械或光電公司，有些生醫公司是在研發階段，募資進度受影響，並非疫情直接衝擊營運，因此審查委員多有所顧慮，因此未獲通過。

國發基金 國發會 股息

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