出口連三黑、下半年看衰 5月年減2%

新冠肺炎疫情持續衝擊全球貿易、國際原物料價格也走弱，5月進出口雙雙衰退，出口「連三黑」、年減2%；其中礦產品最慘，年減超過五成，電子零組件、資通訊產品則受惠新興科技、遠距商機，皆有雙位數成長。財政部統計處處長蔡美娜表示，6月恐持續見黑，且未來三季都是負成長。

財政部今（8）日公布5月進出口統計，出口270億美元，年減2%，為連3個月負成長；進口222.8億美元，年減3.5%。蔡美娜表示，傳產貨品外銷依舊低迷，不過遠端辦公、視訊、宅經濟興起，加上廠商回流擴增產能，抵銷了部分負面衝擊。

新興科技因疫崛起，蔡美娜表示，電子零組件因5G持續發展、客戶提前備貨等因素，年增達13.2%，資通與視聽產品受惠遠距商機，帶動路由器、伺服器與筆電等需求，年增10.9%。不過，礦產品受油價徘徊低檔、需求不振影響，年減高達57.3%，紡織品也因品牌服飾廠庫存激增，出口年減35.1%，塑橡膠及其製品也年減19.9%。

台灣疫情雖已趨緩、全國境內解封，但國際疫情仍為平息，蔡美娜認為，6月進出口將持續受到疫情衝擊影響，不易擺脫，預估年減5-2%之間，也因此第二季幾乎是難逃負成長的命運。

展望下半年，蔡美娜指出，根據主計總處預測，今年全年出口大幅下修3.9個百分點，預期衰退0.7%，應疫情效益恐在下半年顯現，預期未來三季都是「滿江黑」，其中第二季預估年減1.4%、下半年衰退2.3%。

主要出口市場方面，5月對中國與香港出口121.2億美元，年增10.3%，今年前五個月累計出口占比達到41.5%，創10年新高；反觀東協部分，出口38.2億美元，年減17.9%，是4年半以來最大降幅，累計前五個月占總出口比重15.9%，是近10年最低。

蔡美娜指出，對中國、香港部分，主要為電子零組件、資通訊產品出口大幅成長；受到原物料價格不振，對東協出口大宗為礦產品、基本金屬和紡織等，也因此受到影響。她強調，這並非「新南向政策不彰」，而是背後仍有許多結構性因素，不能只從出口數據定論。

另外，對美出口部分，5月增加9.3%，以42.7億美元創下歷年單月新高，出口占比15.8%，也是近11年以來，再度超越東協，成為台灣第二大出口地區。蔡美娜指出，由於美國疫情因素，上個月表現不好，但逐漸解封之下，訂單出現遞延效應、以及產能回流效應仍在，都是對美出口寫佳績的原因。