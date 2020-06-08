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客戶回心轉意 儒鴻5月營收衝上今年次高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

歐美陸續解封，服飾零售店重開，紡織市場的悲觀氣氛轉淡，先前砍單的部分客戶已「回心轉意」，紡織股王儒鴻（1476）今（８）日公布5月營收20.39億元，年減20.6%，但比起4月的谷底強彈36.8%，創下今年單月營收次高。

儒鴻主管表示，隨著許多歐美國家陸續解除封城，消費買氣逐漸回籠，最近公司接到的詢價及訂單都明顯變多。加上多數客戶的訂單並沒有取消、只是遞延，現在隨著疫情放緩重新啟動出貨。

儒鴻5月營收比4月強彈，但年減率仍高達兩成，法人看好儒鴻6月營收還會更好，而且年減率也會逐漸收斂。整體來看，第2季確定是儒鴻今年的營運谷底，第3季會比第2季明顯好轉。

不過儒鴻董事長洪鎮海先前預告，接下來的重要觀察點在於「美國解除封城一個月後」，比較可以看出美國解封後的買氣以及疫情後的復原速度，另外先前堆積庫存也需要時間去化。

法人分析，雖然目前看起來復甦情況還算不錯，但續航力還要繼續觀察；另外美國最近又發生暴動，紐約市甚至一度實施宵禁，後續影響會不會擴大，同樣也是觀察重點。

儒鴻 營收

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