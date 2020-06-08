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MIC：2025年台灣太陽光電產業總產值預估可達3,400億元

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
資策會產業情報研究所（MIC）今（8）日表示，觀測台灣再生能源發展，2025年台灣太陽光電產業總產值預估可達3,400億元。 圖／聯合報系資料照片
資策會產業情報研究所（MIC）今（8）日表示，觀測台灣再生能源發展，2025年台灣太陽光電產業總產值預估可達3,400億元。 圖／聯合報系資料照片

資策會產業情報研究所（MIC）今（8）日表示，觀測台灣再生能源發展，2025年台灣太陽光電產業總產值預估可達3,400億元。資策會MIC資深產業分析師陳志綸指出，從臺灣太陽能產業產值歷年變化中，可發現已從零組件生產轉向系統整合；另外在國際市場供過於求、中國大陸產能持續擴大影響之下，市場也從外銷轉向內銷，內銷比例從2017年40%提升至2019年80%，預期太陽光電產業將朝高值化、差異化、系統化方向發展。

關於台灣離岸風電發展，目前模式以國家隊與四大系統策略聯盟為主，包含風機系統、水下基礎、電力設備與海事工程。陳志綸指出，離岸風電具有區域型產業特性，零組件遠距跨國運送的成本高昂，因此台灣業者應結合國內自主供應鏈，打進國際供應鏈市場。綠電交易平台是另一個關鍵議題，愈來愈多國際企業響應RE100倡議而開始要求供應鏈提高綠電使用比重，台灣供應鏈廠商可評估布局綠電採購，以維持企業國際競爭力。

綠電憑證發展與再生能源科技應用息息相關，資策會MIC表示，綠電憑證等同再生能源電力的身分證，可滿足企業對溫室氣體回報的要求、作為綠電購買證明，並抵銷使用化石燃料電力的碳足跡。產業分析師楊海嵐指出，區塊鏈技術的特性恰好適合應用於綠電憑證，如區塊鏈搭配智慧電錶，可自動化資料驗證與憑證核發流程，更進一步，可搭配智慧契約發行綠電憑證或媒合買賣雙方，達成市場交易效率提升效果。

資策會MIC指出，區塊鏈技術不僅可應用於綠電憑證管理，還可運用於P2P電力交易、電網管理與運維、再生能源融資、移動式電源等。

楊海嵐表示，在上游綠色供應鏈與下游責任消費雙向拉抬之下，產業低碳化轉型已勢在必行，而綠電憑證引導環境訂價，並開通綠色能源投資管道，未來再生能源將逐漸由營運成本轉型為企業的「未來資產」，建議企業端應主動加入新興綠色價值鏈，掌握新興技術發展趨勢，甚至開發新能源相關商業模式與市場，搶占低碳經濟機先。

綠電 太陽光電 再生能源

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