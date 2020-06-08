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台塑集團現半世紀以來窘況 謝金河：未來輕資產勝過重資產

聯合新聞網 / 綜合報導
台塑四寶展望未來營運，一致認為最壞時間已過。台化副董事長洪福源在股東會強調台化下半年會好轉。記者曾吉松／攝影
台塑四寶展望未來營運，一致認為最壞時間已過。台化副董事長洪福源在股東會強調台化下半年會好轉。記者曾吉松／攝影

今年以來，許多企業受到新冠肺炎（COVID-19）影響，營收、獲利皆出現衰退，連國內長期以來大家公認的績優生，台塑集團也不例外。財信傳媒董事長謝金河就在臉書發文指出，「這是台塑集團半世紀以來難得一見的窘況。」

他表示，台塑四寶的業績最令人感到意外，今年首季有三家出現虧損，只有南亞獲利，他觀察，看得出來油價起伏對該產業影響很大，包括台玻首季也虧損8.4億元，這些台灣重資產的企業受創嚴重。

另外，像正新輪胎過去一年賺160億元，今年第一季虧損19.88億元，寶成首季淨利11.85億元，其實本業虧損了14.13億元，去年首季鴻海本業賺161.08億元，今年首季只剩45.25億元。

相較之下，輕資產的企業反而壓力沒這麼大。比方Amazon、Apple、FB、Netflix、Nvidia等頻創歴史天價，「可以看出具平台經濟，訂閱經濟特質的企業才是這一波疫情重擊下真正的贏家。」

場景再回到台灣，做電視和網路購物的富邦媒體科技，一年前的股價才240.5元，現在已經漲到599元；再比如台灣的飯店業，這幾年重資產的業家一家家在退出，非自有資產的人，根本禁不起高額租金的壓力，只有輕資產的晶華酒店獲利還比較好。

至於保險公司，以前大財團一定會想盡辦法去經營這一塊，過去的時代可能獲利普遍也都不錯，但現在全球利率急降，未來保險公司會變成辛苦行業。謝金河奉勸未來企業在做布局時，要考量自身規模與定位，不一定衡量做大就能活得好。

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