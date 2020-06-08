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政壇再議誰接副閣揆？挾產業界高人氣沈榮津是大黑馬

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長沈榮津。圖／聯合報系資料照片
經濟部長沈榮津。圖／聯合報系資料照片

高雄市長韓國瑜遭到罷免，行政院副院長陳其邁捲土重來南下補選呼聲高，不過若陳其邁補選上市長，誰來接副閣揆一職？

外界除了點名防疫有功的衛福部長陳時中、民進黨前黨主席卓榮泰外，「振興經濟」被各國政府視為後疫情時代的重中之重，因而之前在防疫期間推動口罩國家隊深獲肯定的經濟部長沈榮津，也被視為熱門人選。

幕僚透露，今（8）日沈榮津還是一如往常，他40多年的公務員生涯，就是「每天做好該做的事」，且今日沈榮津仍是會議滿檔。

台灣疫情已經逐漸穩定，政府在疫情穩住後，就要全力來救經濟，但由於高雄市長韓國瑜遭到罷免，牽動行政院副院長陳其邁可能捲土重來南下補選，因此副閣揆人選又再度成為政壇熱門話題。

據傳一直有將由經濟背景專業人士出馬的呼聲，而最有可能的就是疫情以來順利張羅口罩國家隊產線，協助防疫有功，也積極協助各大產業紓困的沈榮津。

沈榮津1978年畢業於北科大前身台北工專電機工程科，2001年取得北科大商管所碩士後，從經濟部工業局基層開始做起，而謙稱自己是「台灣歐吉桑」的他，2017年任經濟部長至今。

一直以來，沈榮津是一個少有負評的名字，他對產業界的熟稔更是政壇無人能敵，且幾乎所有人都會用「台灣牛」來形容他。

今年新冠肺炎疫情全球大爆發，在沈榮津一呼百諾下，全台工具機業者二話不說動起來，攜手推動「口罩國家隊」，3個月內即將台灣口罩產能推升近10倍，把台灣打造成全球防疫戰略物資的生產重鎮，也把沈榮津40多年的公務員生涯推向了另一個高峰。

至於沈榮津能否再攀高峰，則將視民進黨的整體布局。

沈榮津 疫情 口罩

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