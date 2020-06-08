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2.8萬人放無薪假再創新高 單一集團4千餘人

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

勞動部今（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創十年新高，一周再增2,022人，總數達到2萬8,345人，家數則減67家到1,263家，是這波無薪假風潮以來首見。

因疫情趨緩，住宿餐飲業無薪假人數明顯下滑，但製造業及批發零售業人數大幅增加，勞動部表示，主因是有單一集團數共4千餘名員工自6月起放無薪假，且該集團無薪假企業橫跨製造業、批發零售業，因此無薪假總家數減、人數增。

無薪假是否已達高峰，人數開始往下?勞動部表示，還要再觀察，但由於防疫已經解封，旅遊也見人潮，「無薪假應可逐漸往正向發展」。

勞動部今天公布至6月7日為止減班休息情形，總計共有1,263家、28,345人，較上周1,330家、26,323人，家數減67家，人數增2,022人。其中製造業占301家、13,735人最多，增加1,964人，其次是批發零售業5,052人、家數400家，都較上周大幅增加。

據了解，本周人數增加主因在於某單一集團所屬關係企業都自6月起放無薪假，指的應是5月已經對外表示已與工會完成協商的製鞋大廠寶成集團，當時寶成即表示，影響層面包括海外台幹等人數約5千人。

從勞動部無薪假產業別也可看出，本次增加大廠應是寶成集團，因為製造業中的化學工業無薪假人數達4,597人，較上周大增2,916人，將近3,000人。另外批發零售業也從上周的3,956人增加為5,052人，增加1,096人，據了解，也是與寶成相關企業也有批發零售業有關。

勞動部表示，該單一集團實施減班休息，已經工會協商，且勞動部很早就派人入廠協助各項方案，包括薪資補貼的安心就業方案及充電再出發等。

原本受疫情影響的「重災區」住宿餐飲業，無薪假人數則是連續第二周減少，且家數及人數都減。本周住宿餐飲無薪假人數139家、2,867人，較都上周的162家、3,512人明顯下降。旅行社所屬的支援服務業，本周也是家數、人數同時減少，共有89家、1,078人放無薪假。

勞動部表示，實施減班休息企業仍以50人以下占九成最多，其次是中型企業不到100家，大型企業則是個位數。

六都無薪假人數，以往都是台北市最多，但本周以桃園市5,773人最多，其次是台北市5,636人，新北市則是3,510人，與台南市共四都人數都較上周減少。台中市與高雄市則是小增數百人。

無薪假 勞動部

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