快訊

從慰安婦到天皇像的禁忌言論？日本「表現の不自由」

補足退休金缺口 短高收顧荷包

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

受到新冠疫情侵擾，勞保年金資產受重創，相關單位預估可能六年後破產，三年後就可能觸發擠兌潮。中信投信建議，短期高收益債券的收益率較高且波動相對低，其相對於長天期高收益債券更為保守的商品特性，兼顧穩定息收與資產穩健，更適合需要穩定現金流的退休族群。

根據勞動部勞動基金運用局發布的勞動基金績效，截至3月底，收益率為-11.16%，虧損4,712.5億元。照此情況，相關單位推算勞保年金可能提前於2026年後破產，且2023年後就可能面臨勞工擠兌潮。勞保年金的改革「疫」外加速，改革方向預計將提高費率，降低給付；換句話說，台灣一千多萬勞工的退休金恐怕縮水在即。

為補足退休金缺口，中國信託全球短期高收益債券基金經理人蔡佳如表示，高收債能提供穩定債息，能滿足退休族群對現金流的剛性需求。但一般存續期較長的高收益債券基金，與市場連動性高波動較大，對在乎資產穩定性的退休族群來說，或許太過刺激。相對而言，短期高收益債基金因存續期較短，對利率較不敏感，波動度較低，在現在市況下更具投資價值。根據彭博統計，美林全高收指數目前收益率為6.68%，美林1-3年短高收指數收益率則有6.76%，短高收不僅收益率較高，且波動度存在明顯距離。前者近五年年化波動度為5.61，後者只有3.93，短高收可說是當前CP值較佳的選擇。

蔡佳如分析，根據EPFR數據，今年以來截至五月底，流入高收益債資金已轉為正數，且今年美元高收益債到期量少，公司再融資壓力輕，有助投資人信心回穩。她表示，雖然預期違約率高點可能於今年底見高峰，但違約率向來為落後指標。以2008年金融海嘯時期為例，彼時高收益債違約率高點落在2009年11月，但是高收債價格其實從09年初就開始反彈，一路走高。

考量目前歐美各國新冠疫情趨緩，油價逐步回升，市場情緒回溫，中信投信建議，投資人可伺機進場布局，惟挑選產品時，可特別留心高收益債券基金的「存續期」，使資產得以持盈保泰。

勞保年金 退休金 債券

延伸閱讀

退休金算盤／投資級海外債 退休金穩穩存

暑假打工旺季到 勞動部：雇主應替工讀生提繳退休金

學生暑假打工 勞動部：雇主應提繳退休金

暑期打工來了 工讀生這樣做可以累積更多退休金

相關新聞

文華東方勞資達成共識 勞動局盼7月6日前履行協議

文華東方酒店大量解僱勞工引發關注，台北市勞動局長陳信瑜局長今（8）日證實，資方已於6月5日下午13時30分回復表示，勞資...

補足退休金缺口 短高收顧荷包

受到新冠疫情侵擾，勞保年金資產受重創，相關單位預估可能六年後破產，三年後就可能觸發擠兌潮。中信投信建議，短期高收益債券的...

財經觀點／疫情打亂資產傳承 化危機為轉機

全球經濟遭受疫情及油價暴跌的雙重打擊，全球利率下修甚至低過金融海嘯時期。隨著全球經濟逐步進入盤整期，以及即將進入七、八月...

境外資金 申請匯回 破千億

境外資金匯回專法今年八月上路滿周年，換言之，首年匯回百分之八優惠稅率進入倒數計時。據悉，境外資金循專法申請匯回金額已在六...

港人來台居留 前四月多1.5倍

兩岸三地局勢動盪，已促使今年來台港人來台居留人數大增，統計今年前四月港人來台居留人數，已達到去年同期的2.5倍；而截至今...

港人來台居留 投資申請條件比外資寬鬆

內政部移民署表示，香港人欲申請來台居留，目前共可依據16項事由提出申請，包括依親、投資等，尤其投資申請的部分，條件較許多...

境外資金匯回 突破千億元

境外資金匯回專法將於今年8月上路滿周年，換言之，首年匯回8%優惠稅率將進入倒數計時。據悉，境外資金循專法申請匯回金額已在...

境外資金匯回專法 綠委喊延長優惠期限

民進黨立委劉世芳、何志偉等人提案修正境外資金匯回專法，希望將現行專法施行期限從兩年延長一年至三年，並將優惠稅率從首年8%...

專家看本周指標／美利率可望不動

儘管近期公告的經濟數據將顯示全球經濟情勢持續受到新冠肺炎疫情帶來的壓力；觀察中國大陸解封後的數據，經濟情勢已逐漸出現改善...

天下：50大企業交棒遲 轉型面臨挑戰

「台灣已有許多企業集團將近百年，但領導人卻少見中壯年人，反而有不少超過70歲，集團的傳承將挑戰未來發展。」《天下雜誌》調查中心總監熊毅晰報告兩千大企業調查結果說。聯強國際杜書伍總裁也分享聯強30年來管理模式遇到瓶頸，如何啟動組織改革的心路歷程。

大解封迎來消費浪潮 3大力道經濟進補

台灣兢兢業業走過4個多月的防疫時光，終於迎來「解放日」，除了業者期待已久的報復性消費，三倍券、國旅補助也即將登場，3股力...

「報復性消費」短暫激情後 學者：提高儲蓄成新常態

台灣今天起大幅解禁防疫措施，振興三倍券也將於7月中上路，業者引頸期盼「報復性消費」能為低迷已久的業績進補，不過商研院學者...

熱門新聞

填補海思缺口…超微神救援 台積迎大單

惠普提告案 廣明總座哽咽：非直接往來客戶

美抗疫國家隊 向台廠求援

三倍券回饋2000元 部分金融卡3銀行ATM可領現金

惠普反壟斷訴訟 廣明重訊這樣說

廣明光電纏訟省思 律師：3因素使台灣輸在起跑點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。