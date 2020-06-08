防疫概念股 松瑞實力被看見

原料藥廠展旺（已改名為松瑞製藥、4167）2020年首季轉虧為盈、EPS達0.34元；再加上市場傳出新冠肺炎疫情告急，美國近期向台灣發出「新冠戰略物資緊急需求」，其中，抗生素大廠展旺也在需求原料之一，今（8）日股價再攻漲停，來到32.15元，排隊等著買的訂單達5千多張。

受到這波疫情影響，許多治療相關的藥品突然出現缺貨，尤其，美國抗生素已經傳出恐有缺貨需求，上周五股東會已經改名的松瑞製藥就表示，已經接獲近期美國食品藥物管理局（FDA）來函，美國抗生素供應吃緊（Tight Supply），請松瑞擴產因應美國抗疫抗生素訂單需求。

松瑞是抗生素的原料藥大廠，主要產品為美洛培南、亞安培南，是全球前三大培南類抗生素原料藥大廠，展旺擁有先進的廠房設備，垂直整合無菌原料到製劑成品一貫化生產製造，高規格的廠房設備，不僅符合cGMP標準，並陸續通過日本、歐洲及美國等政府衛生單位查廠；同時還擁有最先進技術且符合GLP規範的研發中心，專用於API與藥物研發。

過去很少人會注意抗生素的原料藥大廠，這波疫情全球受感染人數增加下，需要用量增，松瑞是全球前三大的抗生素原料藥大廠地位也開始被重視，不只是第1季出現獲利，展旺自結5月營收1.56億元，年增61%，創下近兩年新高；另外，累計前5個月營收7.2億元，年增44.98%。

台股專家分析，由於培南類抗生素是已住院治療的重症新冠肺炎病患必須施打的藥品之一，在美國疫情嚴峻中，已經傳出缺貨，由於厄他培南除原廠外，松瑞是全球主要的供應藥廠，之前新擴的第二條產能將於下半年加入生產，使得營收、獲利成長出現想像空間。