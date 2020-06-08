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境外資金 申請匯回 破千億

聯合報 / 記者翁至威／台北報導
境外資金匯回專法今年八月上路滿周年，換言之，首年匯回百分之八優惠稅率進入倒數計時。 圖／聯合報系資料照片
境外資金匯回專法今年八月上路滿周年，換言之，首年匯回百分之八優惠稅率進入倒數計時。 圖／聯合報系資料照片

外資金匯回專法今年八月上路滿周年，換言之，首年匯回百分之八優惠稅率進入倒數計時。據悉，境外資金循專法申請匯回金額已在六月正式突破千億元，財政部高層表示，近來境外資金匯回非但未受新冠肺炎疫情影響，反而因為首年優惠將屆期，出現趕搭百分之八優惠稅率末班車的熱潮，後勢可期。

財政部最新統計至五月十五日，專法上路屆滿九個月申請回台金額共九百三十七億元，其中有八百一十一億元已實際匯回。六月統計數字雖尚未正式公布，不過官員透露，目前申請匯回金額已正式突破千億元。

官員表示，境外資金匯回專法規定，首年申請適用專法，且在核准期限內匯回存入資金者，可享有優惠稅率百分之八，期限只到今年八月十四日，近期發現台商資金透過專法匯回呈現加速現象。

今年三月至四月受到新冠肺炎疫情影響，當期申請匯回金額僅九十七億元，不過四月中至五月中期間，申請匯回金額達到一百一十九億元，再度站上百億水準，相較前期增加逾兩成，明顯呈現回溫。

財政部在專法上路時曾指出，預估上路後每年誘發申請匯回資金金額，低推估為一三三三億元，中推估四二七二億元，高推估達八九○七億元。

官員表示，專法上路首年應可審慎樂觀達到低推估水準，台商可盡快把握最後兩個月的百分之八優惠稅率，若用於實質投資，還可退稅一半，等於實際稅率只有百分之四。

不過，不少會計師期待境外資金專法能夠再進一步放寬，例如現行僅百分之五資金可自由運用，實在太低，難以應付新冠肺炎疫情衍生的突發需求；此外會計師也建議放寬不動產「長期」投資，同時以重罰為配套來遏止短期炒房，或是放寬金融商品投資等。

對於會計師建議修法的聲聲喚，財政部高層表示，有聽到會計師的建議，但所建議的修法方向與專法立法意指明顯不符，要針對投資品項再放寬，恐變相導致資金流竄、炒房炒地，財政部態度幾乎是「不可能」，現階段無規畫修法。

新冠肺炎 外資 疫情

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