財經觀點／疫情打亂資產傳承 化危機為轉機

全球經濟遭受疫情及油價暴跌的雙重打擊，全球利率下修甚至低過金融海嘯時期。隨著全球經濟逐步進入盤整期，以及即將進入七、八月除權息旺季，中高資產族可以考慮辦理「股利贈與信託」，將疫情帶來的影響，轉化為自己傳承計畫的助力。

所謂的「股利贈與信託」是將股票交付信託，並約定將未來一段時間的股利贈與給指定人，期滿後股票仍為客戶所有，雖然仍要繳交贈與稅，並且在成立信託時必須一次繳交。但未來股票是否會配息還未可知，所以國稅局是將交付股票的價值，以中華郵政一年期定儲利率百分之○點七八，折算計算贈與稅的股息價值。

舉例而言，假設客戶持有穩定孳息的上市公司股票，每年殖利率約百分之六，如果連續三年都把股利贈與給子女，每年要繳的贈與稅，是以實際的股利計算，如改為辦理三年期「股利贈與信託」，贈與價值則是以百分之七點八折現計算，當信託的股票仍為百分之六的穩定配息狀況時，受益人實際取得的股利不變，但用來計算「贈與稅」的贈與價值則大大降低了。

尤其是當疫情使得股價在相對低點及降息的情況下，計算出的贈與價值會比股價下跌及利率下跌前來得更低。而客戶本人僅用掉首年度贈與免稅額，第二年及第三年仍可另外安排其他贈與。

嚴峻的疫情打亂了許多財務計畫，但也為傷透腦筋的傳承帶來新的助力。不妨趁著利率及股價還在相對低點時，運用信託降低贈與總額合法節稅。未來若股票殖利率越高，相對的傳承資產給子女的速度也越快，是中高資產族化危機為轉機的一帖良方。