北極星治療末期肺間皮癌二/三期期中分析 解盲未達標

北極星-KY(6550)今(7)日公告，旗下以ADI-PEG 20聯合化療藥Pemetrexed及 Cisplatin治療末期肺間皮癌的多國多中心二/三期雙盲臨床試驗期中分析，該試驗僅收錄176位病患(其中88位使用ADI-PEG 20)，期中分析是以腫瘤反應率為主，分析試驗數據顯示尚未達加速審批之統計高標準要求，審議委員會建議北極星按原申請計畫持續進行三期臨床試驗。

北極星表示，該試驗二期部分是以腫瘤反應率為主要之療效評估指標，如果達到高標的顯著療效，將直接向FDA申請以加速批准方式(Accelerated Approval)先核准藥證（隨後再補繳存活期 (Overall Survival,OS) 效果）。若未達加速批准的高標，則將繼續進行臨床三期，並以存活期 OS為主要之療效評估標準，如果 OS 達到預定目標也可以申請藥證。

期中分析結果，肺間皮癌二期試驗僅收錄176位病患(其中88位使用ADI-PEG 20)，期中分析是以腫瘤反應率為主，分析試驗數據顯示尚未達加速審批之統計高標準要求，審議委員會建議本公司按原申請計畫持續進行三期臨床試驗。

預計第三期於美國、英國、澳洲、台灣及義大利等5個國家多中心臨床試驗，及後續台灣、美國、歐盟等各地區新藥查驗登記審查。

北極星指出，第三期試驗預計收案210人，實際收案時程將依執行進度調整。由於全球癌症發生率逐年提高，隨著人口持續成長，癌症病人數成長趨勢顯著，癌症治療市場將因癌症病患人數增加而逐年提高。

ADI-PEG 20 是針對腫瘤細胞在新陳代謝上的重大突變而量身訂做的創新生物藥，適應症包括多種不同癌症。本公司目前積極進行肺間皮癌和軟組織肉瘤的臨床試驗，並持續進行其他癌症臨床試驗規劃，待未來臨床試驗陸續完成並取得藥證後能逐步擴大ADI-PEG 20的應用市場。