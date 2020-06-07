天下：50大企業交棒遲 轉型面臨挑戰

「台灣已有許多企業集團將近百年，但領導人卻少見中壯年人，反而有不少超過70歲，集團的傳承將挑戰未來發展。」《天下雜誌》調查中心總監熊毅晰報告兩千大企業調查結果說。聯強國際杜書伍總裁也分享聯強30年來管理模式遇到瓶頸，如何啟動組織改革的心路歷程。

隨時迎接「未來」

AWS王定愷總經理也應邀以「洞悉科技債 跨越新舊經濟的鴻溝」分享股價由$15到$2478-165倍亞馬遜20年的成長。他說，現今市場隨時可能因環境與事件，引發爆量需求，未準備而無法因應的企業就會被拋下。

「企業轉型面對新經濟時代，IT必需由後勤轉為市場前線部隊才能因應。」王定愷特別分享亞馬遜二個企業文化：允許試錯來找到新立基、莫忘初衷保持興奮與探索的心情。

專題論壇由台灣大學EMBA兼任教授李吉仁教授、杜書伍總裁與資誠聯合會計師事務所周建宏所長一起討論台灣企業轉型議題。三位剖析資通訊產業特性使「勝者全拿」，成為最後贏家，擺脫競爭時就能大幅提高利潤。

杜書伍認為企業的管理能力，是生存、發展的重要基礎，值得投資人才與時間；周建宏則建議企業可利用傳承來做轉型，打好制度的基礎，以擺脫人治的發展風險；當企業內部來不及時，併購也是加快轉型的方法，但必需目標明確，並輔以適當管理方法來融合。

轉型再創價值

《天下》兩千大調查出爐，今年內容特別進行睽違20年的「台灣50大企業集團」調查，歷經.com泡沫化、金融海嘯、中美貿易大戰與新冠肺炎，對比20年前後的差異，可以看出台灣產業的發展走向。

李吉仁教授在報告中指出，許多集團在排行的消漲，比起本身經營更受產業變化的影響；但當集團發展得規模更大、更集中、更有效能的同時，盈利卻降低了，顯示台灣硬體製造的經濟結構並無明顯改變。

他也說，令人憂心的是，大型企業近年來成長趨緩，但投資相對保守、留存盈餘多；李教授認為轉型才能再創價值成長，但發現有48%企業未啟動數位轉型，他提出經營典範移轉（Paradigm Shift）的概念，與飛利浦歷經23年的轉型經驗，供與會者思考。

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