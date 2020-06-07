汽油連六漲再升0.7元 92無鉛也破2字頭

由於北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+減產目標不變，國際原油價格持續回升，國內油價已經連六周漲！中油自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.7元及0.6元，調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升20.6元、95無鉛汽油每公升22.1元、98無鉛汽油每公升24.1元、超級柴油每公升18元。

中油表示，本週受北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+擬維持減產目標970萬桶/日不變等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶38.85美元，較前週34.07美元上漲4.78美元，新臺幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依公式計算漲幅為10.88％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及1.8元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.7元及0.6元，另1.2元皆由台灣中油吸收。

中油說，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。