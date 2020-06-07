快訊

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽油連六漲再升0.7元 92無鉛也破2字頭

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

由於北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+減產目標不變，國際原油價格持續回升，國內油價已經連六周漲！中油自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.7元及0.6元，調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升20.6元、95無鉛汽油每公升22.1元、98無鉛汽油每公升24.1元、超級柴油每公升18元。

中油表示，本週受北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+擬維持減產目標970萬桶/日不變等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶38.85美元，較前週34.07美元上漲4.78美元，新臺幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依公式計算漲幅為10.88％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及1.8元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.7元及0.6元，另1.2元皆由台灣中油吸收。

中油說，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

原油價格 中油

延伸閱讀

OPEC+延長減產 油價大漲

確定了！OPEC+同意延長現行減產規模一個月 到7月底

談了一年半 中油印尼投資邁步

布蘭特原油衝上40美元

相關新聞

大解封迎來消費浪潮 3大力道經濟進補

台灣兢兢業業走過4個多月的防疫時光，終於迎來「解放日」，除了業者期待已久的報復性消費，三倍券、國旅補助也即將登場，3股力...

「報復性消費」短暫激情後 學者：提高儲蓄成新常態

台灣今天起大幅解禁防疫措施，振興三倍券也將於7月中上路，業者引頸期盼「報復性消費」能為低迷已久的業績進補，不過商研院學者...

罷韓過關 衝擊高雄兩大案

高雄市長韓國瑜罷免案昨（6）日投票通過，韓國瑜力推的兩大案恐生變，其一是其打造、投資規模上看百億元的愛情產業鏈-「愛情摩...

大數字／超商Q1營收創新高 打敗百貨公司

疫情抑低民眾出門購物動機，大傷百貨業績，另一方面，便利商店持續擴大經營，使得業績連年成長，終於讓零售業霸主換人。經濟部統...

汽油連六漲再升0.7元 92無鉛也破2字頭

由於北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+減產目標不變，國際原油價格持續回升，國內油價已經連六周漲！中油自明（8）日凌晨...

5月進出口跌幅 恐加大

財政部明（8）日發布5月進出口概況，續呈負成長機會大，且下跌力道恐怕會比上月更大一些，預估年減幅度約在4%至6%之間，主...

財經觀點／提升數位力 企業彎道超車契機

「數位轉型」談了許多年，但許多企業仍只聞其聲。在新冠疫情衝擊下，從商業模式到辦公方式都被顛覆，朝向更彈性、敏捷的企業文化...

大數字／每2,058人 就有一間便利商店

便利商店的商機持續擴大，經濟部統計處指出，我國便利商店業者展店布局積極，以每年增加200家的速度成長，不斷強化連鎖經營體...

大數字／餐飲業好慘 15年來首見衰退

新冠肺炎疫情使民眾生活型態改變，避免外出用餐，也增加了在家炊煮習慣。經濟部統計處指出，餐飲業今年首季重摔6.6%，是近1...

夏月節能撇步一次看 舉手之勞年省上千元

夏月電價上路，不少民眾擔心荷包失血，其實，日常生活中有許多節能的方法，光是關掉待機電器，一年就可省下超過新台幣1000元...

經營權之爭現高峰 董事持股不足公司感受壓力

上市公司經營權之爭今年特別引人注目，友訊市場派在股東臨時會將公司派董事全數解任，成功拿下一城；月底大同股東會市場派也來勢...

四年多來首降 國內線機票月底降價

暑假國旅搭乘飛機的機票將變便宜了。因國際油價持續下跌，交通部民航局發函通知各航空公司，6月1日陳報新票價，6月30日起生...

熱門新聞

罷韓過關 衝擊高雄兩大案

惠普勝訴 可取得廣明資產

經營權之爭現高峰 董事持股不足公司感受壓力

林百里拚逆轉勝 挑戰大

廣明：續上訴 今重訊說明

夏月節能撇步一次看 舉手之勞年省上千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。