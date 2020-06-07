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財經觀點／提升數位力 企業彎道超車契機

聯合報 / iKala共同創辦人暨執行長程世嘉
iKala共同創辦人暨執行長程世嘉。圖／iKala提供
iKala共同創辦人暨執行長程世嘉。圖／iKala提供

「數位轉型」談了許多年，但許多企業仍只聞其聲。在新冠疫情衝擊下，從商業模式到辦公方式都被顛覆，朝向更彈性、敏捷的企業文化及運營方式邁進，包括日前Twitter就宣布遠距工作無期限，許多企業也正在思考「輕」辦公資產、甚至全面遠距工作的可能性。

雲端、遠距、數位，已是未來商業及工作新型態，此時企業若能以終為始，及早想像未來樣貌，並加速實踐數位轉型，就能化危機為轉機，讓疫情成為彎道超車的契機。

據調查，台灣二千大企業有高達百分之四十八仍未啟動數位轉型，要解決企業在數位轉型遇到的問題，第一步要針對不同的企業文化，建立適合的推行及溝通方法；下一步則是佈署「提升數位力」的策略藍圖。不僅是為了緊急應變今日的需求，還包括未來五到十年的數位體質調整。

所謂的數位力，就是掌握及應用數據的能力。企業可藉由數位化、分析能力及行銷應用力組成的三大戰略框架，以顧客資料為中心，做為檢核指南。

戰略一是將資料數位化，把來自全渠道的數據資料整併至統一的雲端平台或資料池，才能即時掌握所有數據，並使用ＡＩ發揮數據最大價值。

戰略二是提升分析能力，透過雲端平台上創新的ＡＩ與機器學習技術，強化企業數據分析能力及數據驅動的決策文化。

戰略三則是行銷應用，當企業有效收集與整合數據、善用ＡＩ將數據轉化為有價值的洞察，就能延伸運用ＡＩ，更精準地與顧客溝通，輕鬆打造客製化的顧客體驗，且隨著應用端觸及到愈多顧客與目標族群，愈多新的數據就會產生並回饋至企業的雲端平台，讓ＡＩ能持續自主學習再優化其數據分析力。

企業在步入ＤＡＡ三大戰略框架前，應先思考公司品牌在疫情前後的定位變化，以及數位體質現況，進而能定義清楚數位轉型的關鍵目標。

疫情 轉機 雲端平台 機器學習 Twitter

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