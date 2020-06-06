疫情重創 商研院：下半年服務業走衰

疫情重創服務業，商研院預估，在沒有重大轉機下，服務業恐在下半年逐漸步入「衰退區間」。商研院董事長許添財表示，下半年服務業景氣仍是衰退，但國內疫情趨緩與振興政策推出，多少可以抵銷負面衝擊，「振興推出速度要快」，預估明年上半年服務業景氣才會回溫。

商研院昨天發布「商業服務業景氣循環綜合指數」，受到疫情衝擊，領先與同行綜合指數今年第一季加速下降，代表經濟成長率（GDP）走勢的同行綜合指數，在沒有重大轉機下，恐在下半年逐漸步入「衰退區間」。

許添財表示，雖然台灣疫情算是全球最輕微的，加上近兩年美中貿易戰，台商回流投資，但從數據來看，仍無法避免疫情對服務業景氣所造成的衝擊。根據模型推估，若無重大轉機，下半年服務業景氣將逐漸步入衰退區間。

但許添財指出，目前國內疫情趨緩，加上政府的振興政策將出爐，可望抵銷部分負面衝擊，但也正因下半年服務業景氣仍有衰退風險，政府的振興政策推出速度要快，民眾領取振興三倍券後也要採取實質消費行動。

許添財認為，今年內全球經濟要完全復甦有困難，但明年上半年經濟一定會復甦，且台灣會是最快復甦的，台灣景氣可望呈現Ｕ型反彈。