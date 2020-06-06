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5月重摔 CPI連4黑 金融海嘯來最大跌幅

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
主計總處表示，5月消費者物價指數，年減1.19％，創下金融海嘯來最大跌幅。圖／聯合報系資料照片
主計總處表示，5月消費者物價指數，年減1.19％，創下金融海嘯來最大跌幅。圖／聯合報系資料照片

主計總處昨天公布，因國際原油價格走跌，及新冠肺炎疫情致需求減少，五月消費者物價指數（CPI），年減百分之一點一九，不只連續四個月下跌，更創下金融海嘯以來最大跌幅。主計總處表示，因GDP仍為正，目前沒有通縮疑慮，預估六月七日國內解封後，跌幅可望縮小。

五月CPI較去年同月減少百分之一點一九，減幅比起上月的百分之○點九七再擴大，已經連四個月呈現衰退。主計總處表示，五月CPI減幅創下二○○九年十二月以來最大跌幅，主要是受到國際油價與疫情雙重負面影響。

國際油價主要影響油料費與燃氣價格，五月油料費比起去年同期下跌百分之三十五點二八，是從一九八一年有此項統計以來的第二大跌幅，四月是最大跌幅；燃氣費下跌百分之廿四點五九，也創下五十四個月以來最大跌幅。

疫情則主要影響娛樂費，其中旅館費用比起去年同期下跌百分之十五點七六，創下一九八一年有此項統計以來的最大跌幅，國內旅遊團費下跌百分之四點五三，創下二○○八年有此項統計以來第二大跌幅，第一大跌幅是四月份。

五月躉售物價指數（WPI）比起去年同期跌百分之十一點六，也創下二○○九年以來最大跌幅。主計總處表示，主要是受到國際油價影響。

國際原油價格近期已慢慢回升，產油國與美國頁岩油減產，減少供給，且疫情和緩後需求慢慢增加，使五月原油價格比上月上漲四成，但因跟去年同期比原油價格跌幅仍有六成，影響到進出口物價指數。

若以美元計價來看，WPI跌幅呈現收斂，但因五月新台幣兌美元匯率升值達百分之四點三一、幅度大，因此WPI跌幅才擴大。

根據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI連續兩季下跌，在技術上已達到通縮標準。主計總處強調，CPI雖已連兩季負成長，但因GDP仍是正成長，目前不須擔心因物價大幅下跌造成的通縮疑慮。且隨著國內六月七日解封，需求上升對物價可望有正面幫助，跌幅可望縮小。

油價 疫情 消費者物價指數 國際油價

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