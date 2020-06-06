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中油與印尼夥伴 各找一條龍合作團隊

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

中油與印尼Pertamina簽署輕裂廠合資前約的同時，雙方各自接觸有興趣的下游合作夥伴，未來若能突破環節，將組成上下游投資團隊進入實質開發階段。

中油正陸續與國內下游廠家如台橡、台灣石化合成、中纖、聯成等，約七、八家業者簽訂MOU；同時也與日本、德國廠家接觸商討合作。

中油坦言，還有許多關卡必須突破，單以一年100萬公噸乙烯產能為例，目前有意投資下游生產線的規模尚無法全數去化，這主要卡在潛在合作對象擔心美國以頁岩油產出的低成本原料和衍生品大舉入侵亞洲市場。

中油 台橡

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