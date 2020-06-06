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談了一年半 中油印尼投資邁步

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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中油印尼投資計畫跨大步，中油昨（5）日與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，未來總投資金額上看新台幣2,500億元。

中油昨天公告，與Pertamina簽署合資前約，雙方擬共同在印尼興建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠及石化下游工廠。此前，雙方早在2018年就簽訂合作意向書（MOU），經過長達一年半討論評估，雙方昨天終於簽署合資前約。

之所以會拖那麼久，據了解，除了這段期間全球石化業景氣下滑，另外因中油為國營企業，海外投資預算須經立法院同意，因此MOU簽署後，中油須提出可行性研究報告給國營會審查通過，之後才能簽約並編列預算。中油與Pertamina的合資案，總投資金額上看2,500億元。雙方各出資45%，剩下10%股權開放台灣或國際的中下游廠商投資。

中油副總暨發言人方振仁表示，昨天簽約，代表雙方確認此案要繼續合作進行，後續還有許多事項要評估和進行，詳細建廠及投產等時程表，目前還無法確認。

中油印尼投資案，在前任董事長戴謙任內就已簽署MOU，現任董事長歐嘉瑞上任後也一再強調中油將繼續加速海外拓展，期許中油朝向「綜合性國際能源集團」的目標邁進。由於中油是除了台塑集團外，國內石化業重要火車頭，此次進軍印尼格外受到關注。

中油主管表示，印尼擁有2.6億人口，石化產品需求未來將進入成長快速期，且印尼政府為鼓勵及發展石化產業，修訂獎勵投資規定，得享前20年100%及後二年50%之營所稅減免，公司內部評估認為，在印尼投資石化園區極具產業發展潛力及投資利基。

中油 印尼 台塑集團

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