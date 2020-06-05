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5月國際原油價格崩跌六成 躉售物價指數一路跌到年底

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
全球各國防疫措施也陸續解封，原油需求上升，5月國際原油價格較4月反彈40%，但若和去年同期相較，仍下跌60%，跌幅仍很深，進而影響進口及出口物價。（路透）
全球各國防疫措施也陸續解封，原油需求上升，5月國際原油價格較4月反彈40%，但若和去年同期相較，仍下跌60%，跌幅仍很深，進而影響進口及出口物價。（路透）

主計總處今（5）日發布5月躉售物價指數（WPI）較上月跌0.13%，較上年同月跌11.6%，呈連續13個月呈下跌走勢，更創2009年8月、金融海嘯以來最大跌幅。

主計總處專門委員邱淑純指出，5月OPEC國家及美國頁岩油均減產，供給減少；全球各國防疫措施也陸續解封，原油需求上升，5月國際原油價格較4月反彈40%，但若和去年同期相較，仍下跌60%，跌幅仍很深，進而影響進口及出口物價。

主計總處指出，5月國產內銷物價指數年跌9.76%，亦創2009年8月以來最大跌幅主；主因是石油及煤製品、化學材料及其藥品、基本金屬及燃氣等價格下跌所致。

5月以美元計價進口物價指數年跌11.72%，為連續18個月下跌；以美元計價的出口物價指數則下跌5.79%，為連續19個月下跌。

邱淑純指出，和上月相較，5月進口及出口物價跌勢有收歛；惟5月新台幣對美元較上年同月升值4.31%，新台幣升值幅度較4月擴大，致以新台幣計價的進口、出口物價指數分別下跌15.37%及9.69%，分別創下近130個月、131個月以來最大跌幅。

展望未來，她表示，主計總處日前預測今年全年WPI將下跌6.22%，全年各季都下跌；其中，預測第2季WPI下跌9.71%，4、5月平均下跌11.28%，因此預期6月WPI跌勢也會縮小。

物價 新台幣

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