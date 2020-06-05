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經濟部再通過九家中小企業 擴大投資25億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（5）日再添九家中小企業擴大投資25億元，包括萬隆造紙、貴美塗料、豐喜食品、質昌企業、永鉅精密、雨揚科技、舜倡發企業、傑群國際及啟翔輕金屬。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過259家中小企業投資約1,070億元，帶來10,380個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動521家企業投資約1兆193億元，預估創造84,002個本國就業機會，後續尚有41家企業排隊待審。

萬隆造紙為提升傳統產業競爭力及對環境永續略盡棉力，計劃投入逾3億元，擴建桃園新屋廠房，導入智慧高效能瓦楞纸機，降低物料損耗，將可創造23個工作機會。

貴美塗料預期未來水性UV塗料市場需求大增，可應用領域更為廣泛如民生用品及建築用玻璃等，擴大銷售通路，投入5,000萬元整建雲林斗六廠區，將傳統機台進行智慧化升級，以機器取代勞力生產，為國內創造11個工作機會。

豐喜食品為提高智慧製造能力，預計投入2,000萬元在雲林斗六廠導入自動化產線，利用大數據技術改善製程及產品開發，預計增聘三名本國員工。

質昌企業為風機專業製造商，計劃增聘10名本國員工，斥資近2億元於台中大里興建廠房，打造智慧化風機工廠，投入新製程設備，投入空調風機市場，提供家電、大樓、住宅等多項新產品，以供應因疫情逆勢上漲獨立排風設備的需求。

永鉅精密計劃斥資逾7億元在中科二林園區新建廠房，成立創新研發中心，導入智慧化生產線，建立機器人產線網路，重新取回國際製造主導權，此次投資將為國內創造68個工作機會。

雨揚科技為轉型升級擴大市場規模，改變商業模式，因此預計在台北市內科園區，投入近1億元建構數位化系統，導入智慧化自動倉儲、雲端管理平台，打造全新開運產品及運勢建議服務，將新增國內22個就業機會。

舜倡發企業為持續強化螺絲研發能量與提升產能，投入逾1億元在高雄市阿蓮廠房，導入智慧製造及結合智慧倉儲與自動包裝產線，加速製程提高出貨效率，以期未來能升級轉型為高階扣件研發廠，將為國內提供26個就業機會。

傑群國際預期明年5G及高效能運算需求強勁，將斥資近2億元，南下台南山上區增設新廠，以便貼近南部的主要客戶群，降低運輸成本，同時導入智慧化生產線，以因應快速變化的市場，為劃時代的科技搶進先機，將為國內創造80個工作機會。

啟翔輕金屬考量舊式鋁型擠壓機已無法因應當前客戶需求，未來將斥資逾7億元，在桃園市新屋啟翔創新園區導入新式智慧化生產線，達到少人化操作及低工安風險，以符合日新月異產品需求，成功開拓全球市場。

經濟部

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