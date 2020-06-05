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疫情衝擊 物價大跌創下金融海嘯以來最慘

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國際油價主要影響油料費與燃氣價格，5月油料費比起去年同期下跌35.28%，是從1981年有此項統計以來的第二大跌幅，4月是最大跌幅。美聯社
國際油價主要影響油料費與燃氣價格，5月油料費比起去年同期下跌35.28%，是從1981年有此項統計以來的第二大跌幅，4月是最大跌幅。美聯社

主計總處今公布5月消費者物價指數（CPI），年減1.19%，不只連續4個月下跌，更創下金融海嘯以來最大跌幅。主計總處表示，因GDP仍為正，目前沒有通縮疑慮，預估6月7日國內解封後，跌幅可望縮小。

5月CPI較去年同月減少1.19%，減幅比起上月的0.97%再擴大，已經連4個月呈現衰退。主計總處表示，五月CPI減幅創下2009年12月以來最大跌幅，主要是受到國際油價與疫情雙重負面影響。

國際油價主要影響油料費與燃氣價格，5月油料費比起去年同期下跌35.28%，是從1981年有此項統計以來的第二大跌幅，4月是最大跌幅；燃氣費下跌24.59%，也創下54個月以來最大跌幅。

疫情則主要影響娛樂費，其中旅館費用比起去年同期下跌15.76%，創下1981年有此項統計以來的最跌幅，國內旅遊團費下跌4.53%，創下2008年有此項統計以來第二大跌幅，第一大跌幅是4月份。

5月躉售物價指數（WPI）比起去年同期跌11.6%，也創下2009年以來最大跌幅。主計總處表示，主要是受到國際油價影響。國際原油價價格雖近期已慢慢回升，但產油國與美國頁岩油減產，供給減少，而疫情和緩後需求慢慢增加，五月原油價格比上月上漲4成，但跟去年同期比原油價格跌幅仍有6成，影響到進出口物價指數。若以美元計價來看跌幅是呈現收斂，但因5月新台幣兌美元匯率升值幅度大，升值達4.31%，因此WPI跌幅才擴大。

是否有通縮疑慮？主計總處強調，CPI雖已連兩季負成長，但因GDP仍是正成長，目前不須擔心因物價大幅下跌造成的通縮疑慮。且隨著國內6月7日解封，需求上升對物價可望有正面幫助，跌幅可望縮小。

國際油價 消費者物價指數

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5月CPI連4個月負成長 創10年半最大跌幅

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