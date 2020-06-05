物價連四跌！通縮陰霾難揮 主計總處估跌幅將收歛

主計總處今（5）日指出，因國際原油價格走跌，以及新冠肺炎疫情致需求減少，今（2020）年5月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.1%，較上年同月跌1.19%，跌幅擴大，且為連續第4個月下跌，創2009年12月以來、金融海嘯以來最大跌幅。主計總處更預估，下月CPI仍會走跌，惟跌幅將收歛。

主計總處專門委員邱淑純指出，儘管主計總處日前預測今年全年CPI將下跌0.32%，第2季至第4季CPI都將全面下跌，但因國內經濟仍穩定成長，不必擔心通縮。

她進一步分析，5月CPI會之所以跌幅深，主要是國際原油價格走低加上疫情衝擊所致。5月油料費下跌35.28%，創1981年公布類指數以來第2大跌幅，跌幅僅次於今年4月；燃氣費下跌24.59%，為近54個月最大跌幅。油料費和燃氣費走跌，對於CPI影響了1.15個百分點，換言之，扣除油價影響，CPI只會下跌0.04%。

邱淑純說，至於疫情對物價衝擊則反映在娛樂費用，5月下跌3.48%。其中，業者調降旅館住宿費下跌15.76%，為1981年公布類指數以來最大跌幅；國內旅遊團費5月下跌4.53%，為2008年開始調查國內旅遊團費以來，排除過年因素後的第2大跌幅。

值得注意的是，油價走跌也抑低外食費漲幅。邱淑純分析，外食費的調漲會受到原物料、燃氣費、油價、人事成本等因素交互影響，油價走跌，致5月外食費僅漲0.86%，為2011年3月以來最低漲幅。

此外，主計總處指出，5月蔬菜價格下跌14.92%，通訊費及運輸費也分別下跌4.63%及2.04%。在扣除蔬菜水果、能源之後的核心CPI，5月則漲0.08%。

展望未來，邱淑純說，主計總處日前已預測今年第2季CPI將下跌1%，今年4、5月平均已下跌1.07%，因此預期6月CPI跌幅將呈收歛。

她也坦言，我國CPI已連續4個月走跌，根據主計總處預測今年全年CPI下跌0.32%，第2季至第4季分別下跌1%、0.53%、及0.31%，顯示至年底CPI要轉正並不容易。換言之，因國際油價走跌，物價會一路跌到年底。

根據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI連續2季下跌，在技術上已達到通縮標準。邱淑純強調，通縮是指「物價持續且全面走跌」，5月364項查價中，有高達五成八項目仍上漲，並未全面走跌。而且，國內疫情控制得宜，6月將陸續鬆綁防疫措施，有助於刺激消費，國內經濟仍穩定成長，研判國內無通縮疑慮。