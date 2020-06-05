響應世界環境日 KPMG新書解析產業趨勢

響應世界環境日到來，安侯建業今（5）日正式出版《循環經濟大不同》，闡述循環經濟的內涵與產業趨勢，安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，近年循環經濟已成為熱門議題，在國際社會上受到諸多關注，被視為邁向永續發展的重要途徑。

黃正忠表示，循環經濟除了可以系統性地解決長久以來線性經濟所造成的環境衝擊及能資源浪費，更是讓企業重新審視與顧客、市場和社群間關係的新思維模式。

安侯永續發展顧問公司副總林泉興認為，台灣在全球產業價值鏈中扮演著重要的角色，於此政府也將循環經濟納入「五加二產業創新計畫」，本著作亦致力於為企業關注永續風險，並串接全球資源及在地經驗，開創新的永續商機。

KPMG綠能產業服務團隊、安侯法律事務所合夥律師莊植寧表示，日趨嚴格的環保法規，也是推動循環經濟的重要驅動力，近年政府已推動《電業法》、《再生能源發展條例》及《廢棄物清理法》等與循環經濟相關的能源及環保法規的修正，企業須從法遵、稽核、公司治理及內控各面向，管理環境風險，以符合日趨嚴格的法規要求。

莊植寧表示，法令已明文要求未來用電大戶須購買綠電憑證，或建置一定容量的再生能源發電或儲能設備，目前相關子法規尚未出爐，即便是就官方最寬鬆的標準而言，將「用電大戶」定義為每月採購電力契約容量大於5MW 的廠商，也已涵蓋許多半導體、塑化、鋼鐵等國內重要大廠，務必留意未來的法規動向。

莊植寧表示，新版廢棄物清理法當中，亦要求一般業者不只須委託合格清運廠商，更有義務追蹤委外廠商處理廢棄物的責任，許多常見的食品加工業皆落入法令規範範圍，須慎防未來潛在的民事、刑事責任。