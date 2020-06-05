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世豐5月營收1.42億元 年減25.64%

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

螺絲廠世豐螺絲（2065）今（5）日公布5月營收為1.42億元，年減25.64%；公司表示，去年同期新產品集中出貨墊高比較基期，是單月營收衰退主因。不過，今年以來仍持續受惠主要客戶拉貨力道強勁，今年1至5月營收達8.12億元，仍改寫歷年同期新高記錄，並較去年同期成長8.87％。

世豐表示，5月營收較去年同期減少，主要係受歐美地區受疫情影響出貨安排，使得短期訂單遞延影響，再加上去年同期適逢長尺寸螺絲新產品推出，客戶為建置產品期初庫存而集中拉貨墊高比較基期，惟近年公司持續完善螺絲產品線、歐美主要國家產品及工廠認證、自動化生產與優化內部管理等重要策略執行效益下，持續反映在公司整體營運及接單表現繳出亮麗成績，今年前5月累計營收仍繳出歷年同期新高之水準。

世豐進一步表示，憑藉世豐擁有全尺寸螺絲產品研發量產能力，能與客戶共同研發並在廠內完成新產品試驗，除有助於保持旗下螺絲產品優異的扭力承受強度、高抗拉力、貫穿能力、以及鹽霧、酸雨對金屬材料的腐蝕性等產品性能，更能協助主要客戶螺絲產品專利、國家認證申請，皆係外銷主要螺絲品牌商、國際知名居家裝修通路、中小型五金零售通路等主要客戶重要供應合作夥伴，以截至今年5月整體接單表現仍較去年同期成長約10％，隨著目前美洲地區主要客戶備貨力道持續升溫，有助於帶動整體營運保持良好成長動能。

展望第二季，世豐維持審慎樂觀看法。目前隨著歐、美地區疫情逐步控制並陸續恢復經濟活動，且美洲地區主要通路客戶整體庫存水位偏低的情況下，不排除有急單備貨的需求，有機會帶動未來新一波銷售動能，世豐仍持續強化美國、澳洲地區接單表現，並保持2到3個月訂單能見度水準，持續透過產品組合結構優化、自動化生產效益持續發酵，有望帶動公司整體營運獲利持續精進，創造未來營運更上層樓。

營收 疫情

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