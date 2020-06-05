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邑錡5月營收2,434萬元 月增78%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
邑錡董事長陳世哲。
邑錡董事長陳世哲。

縮時攝影機大廠邑錡（7402）5月合併營收2,434萬元，年減60.3%，月增78.7%，累計2020年今年前五個月合併營收1.37億元，年減54.1%。

邑錡表示，受新冠肺炎疫情劇烈影響，主要市場歐美多國仍處於封城狀態，經濟活動完全停擺，嚴重影響旗下雙業務。

雖然全球疫情尚未趨緩，但歐美多國為挽救經濟發展在有限條件下已逐步解封，帶動旗下雙業務逐步回溫。相較4月疫情爆發恐慌期，整體營收回溫成長78.6%，歐美市場在Amazon營運復甦下帶動自有品牌OBM銷售提升；創新ODM客戶雖受短期影響但開發進度如期，Vernier新機種以及加密儲存設備產品預計6月下旬陸續試產與出貨。

邑錡表示，自有品牌Brinno產品，隨著各國陸續解封，商業活動逐步重啟，既有建築工程縮時系列產品在歐美與澳洲地區的銷售已有明顯的提升，同時，創意商用新品Brinno BARD已試產並陸續出貨，盼能隨著經濟活動回歸正軌後開創另一波買氣。

此外，防疫應用套組「防疫縮時中Brinno Team」，除已透過群光電子於台灣正式銷售，更獲全球電商龍頭Amazon西雅圖總部認可，獲選為Amazon Business 商業採購平台Spot Buy防疫專區供應商之一，直接打進全美前500大企業供應鏈，成為全美防疫用品新成員，有望替營收貢獻挹注新動能。

創新ODM部分，主要客戶Vernier學術領域智慧裝置新機種開發進度順利如期，可望於6月下旬開始小批量試產出貨；另一美國客戶加密儲存設備產品，主要零組件供應商已逐步恢復產能，將於6月下旬起生產交貨；此外，另一美國軍工客戶微光影像裝置已採用Brinno自有ASIC進行開發，目前仍按照進度於第4季試產，有助於明年貢獻營運動能。

營收

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