歐洲央行加碼寬鬆 投信法人持續看好歐股

歐洲央行昨（4）日晚間宣布加碼購債6,000億歐元，投信法人認為歐洲各國疫情受到控制、陸續解封，加上擴大量化寬鬆政策，整體對歐股抱持相當正面的看法，建議投資人可持續加碼歐洲股票型基金與相關ETF。

歐洲股市在此前已經有不小漲幅，以道瓊歐洲600指數為例，近一個月上漲近12%，明顯追上美股主要指數。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，歐股走勢強勁主要受惠於歐元區祭出兩大政策，一是德法同意以歐盟名義，發行「復興基金」5,000億歐元，幫助歐盟成員面對全球疫情帶來的經濟挑戰；一是上述加碼「大流行疫病緊急採購計畫（PEPP）」6,000億歐元。

莊凱倫表示，由於歐洲疫情受控、市場對於經濟重啟抱持正向期待，因此先前受疫情壓抑的循環性產業，如消費、工業，還有金融等，料將有表現空間。

富邦富時歐洲ETF基金經理人溫芳儀也指出，近期國際投行資產配置略微增加歐股部位，顯示市場看好歐洲股市後續發展。但在債市方面，溫芳儀認為寬鬆政策使投資避險的需求減少，歐債未來會相對較為疲弱。

展望後市，莊凱倫表示，以現在歐股表現來看，後疫情時代的歐洲經濟復甦步調相當正向。溫芳儀也提出，目前德國購物人潮已在回流，西班牙也即將在7月解除外國旅客入境隔離的要求，這都有利於景氣回升。

但溫芳儀提醒投資人，要關注歐洲經濟數據是否持續在成長步調上，而解禁後的二次感染風險也應留意。莊凱倫則點出，德國雖一反前態同意歐盟發債，提振了市場信心，但後續歐盟各國對救市政策看法的歧異，是否會對區域經濟帶來其他磨擦，值得進一步追蹤。