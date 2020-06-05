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展旺生命科技更名為松瑞製藥 今年營運看俏股價衝漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導

展旺生命科技今（5）日股東會通過更名，更改公司名稱爲松瑞製藥股份有限公司（松瑞製藥）。松瑞製藥在新董事會以及經營團隊的帶領下，厄他培南第二條產能將於下半年加入生產，今年美國地區的銷售額更能夠突破新台幣10億元大關，挑戰台灣藥廠出口美國藥物市場的銷售冠軍。

2020年對松瑞製藥而言是全新的開始，今天股東會後對於今年展望趨樂觀，股價攻上漲停，來到29.25元。松瑞首季獲利即創下公司成立以來單季新高，隨著公司培南針劑產品搭上新冠肺炎(Covid-19)相關需求，以及Sandoz、Apotex等主要客戶訂單穩定成長，今年獲利將較去年倍數成長，再創新高。

松瑞表示，更名更符合公司的營運發展，已由「原料藥(API)廠」轉型為「藥品製造及銷售」專業大藥廠(Pharmaceutical Company)，在獲得美國及歐盟GMP查廠，以及取得美國及歐盟藥證之後，已在培南類抗生素藥物領域領銜全球。

更名為松瑞製藥，主要是名稱中的「松」和「瑞」分別取其「松柏長青」和「人中祥瑞」的含意，公司的英文名稱則仍維持「Savior Lifetec Corporation」。延攬了前國泰綜合醫院（「國泰醫院」）院長林志明醫師，以及前醫藥工業技術發展中心（「藥技中心」）鍾柄泓顧問擔任獨立董事。

由於培南類抗生素對於已住院治療的重症新冠肺炎病患而言，屬於必須伴隨施打的藥品之一，以避免免疫力已經低落的病患又罹患院內感染的風險。而美國新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，美國FDA已通知本公司兩項培南抗生素-美洛培南(Meropenem)及厄他培南(Ertapenem)已發生供貨吃緊的情形，松瑞製藥已積極配合美國FDA要求，進行備貨的準備。

松瑞製藥2016年取得美洛培南的美國學名藥證(ANDA)之後，已成為全台灣第一家，也是目前唯一一家成功從原料藥(API)向下垂直整合製劑(FDF)的學名藥廠。而2019年取證的厄他培南ANDA，更是進入門檻極高的針劑產品。厄他培南在美國市場的銷售額最高曾達到4億美金，全球銷售額超過6億美金，是台灣藥廠所擁有的ANDA當中，市場單價最高、市場規模最大的針劑產品。

股東會 抗生素 肺炎

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