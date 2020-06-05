勞基法一例一休修法 每周工作六天企業不減反增

我國自2016年起實施單周40工時、周休二日，勞動部去年調查事業單位每周工時發現，已有89.35％企業每周工作5天，十年來大增45個百分點；每周上班六天的比率則從34.44%降到4.16%，大降30.28個百分點。金融保險業已經100%周休二日，住宿餐飲業周休二日不到七成。

調查顯示，去年8月調查時，有84.63%事業單位工時規定是每周40小時，與法令一致，另有5.66%的幸福企業低於40小時，總計89.29%每周工時都是40小時或低於40小時。

勞動部去年8月抽樣調查9691家事業單位，了解其聘僱新鮮人及工時規定。調查顯示，每周工作五天(即周休二日)事業單位為89.35％，逐年提高，從十年前、2010年的43.83%，2016年為55.10%、2016年76.16%，總計十年間增加45.52個百分點，每周工作五天已是大部分勞工工作常態。

反之，每周工作六天的事業單位比率，去年調查只有4.16%，也較十年前的34.44%大幅下降30.28個百分點。惟近二年有小幅成長，例如2016年有9.68%，2017年大降只剩下3.99%，但2018年回升到4.09%，去年再度提高到4.16%。

若以行業別來看，工業類產業周休二日已達94.14%，服務業則不到九成，只有87.68%。工業類中，只有營建工程周休二日不到九成，為88.74%；服務業中，周休二日未達九成者有醫療保健服務業77.68%、藝術娛樂及休閒業71.57%、其他服務業75.88%，住宿餐飲業則不到七成，只有66.42%。