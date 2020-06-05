快訊

李承翰母親：希望總統別再讓裝病的人掛免死牌

中職／觀戰大鬆綁！ 球迷進場不用全程戴口罩了

勞基法一例一休修法 每周工作六天企業不減反增

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

我國自2016年起實施單周40工時周休二日，勞動部去年調查事業單位每周工時發現，已有89.35％企業每周工作5天，十年來大增45個百分點；每周上班六天的比率則從34.44%降到4.16%，大降30.28個百分點。金融保險業已經100%周休二日，住宿餐飲業周休二日不到七成。

調查顯示，去年8月調查時，有84.63%事業單位工時規定是每周40小時，與法令一致，另有5.66%的幸福企業低於40小時，總計89.29%每周工時都是40小時或低於40小時。

勞動部去年8月抽樣調查9691家事業單位，了解其聘僱新鮮人及工時規定。調查顯示，每周工作五天(即周休二日)事業單位為89.35％，逐年提高，從十年前、2010年的43.83%，2016年為55.10%、2016年76.16%，總計十年間增加45.52個百分點，每周工作五天已是大部分勞工工作常態。

反之，每周工作六天的事業單位比率，去年調查只有4.16%，也較十年前的34.44%大幅下降30.28個百分點。惟近二年有小幅成長，例如2016年有9.68%，2017年大降只剩下3.99%，但2018年回升到4.09%，去年再度提高到4.16%。

若以行業別來看，工業類產業周休二日已達94.14%，服務業則不到九成，只有87.68%。工業類中，只有營建工程周休二日不到九成，為88.74%；服務業中，周休二日未達九成者有醫療保健服務業77.68%、藝術娛樂及休閒業71.57%、其他服務業75.88%，住宿餐飲業則不到七成，只有66.42%。

周休二日 工時

延伸閱讀

3萬元應屆畢業生就業獎勵 勞動部：最快15日啟動

青年穩定就業半年獎勵3萬元 勞動部擬6月15日啟動

疫情衝擊經濟 「1原因」讓歐盟失業率不到美國一半

台男顏值較不值錢？失能給付男女有別 勞動部將檢討

相關新聞

商研院示警 「商業服務業」下半年步入衰退、明年復甦

商研院董事長許添財今（5）日示警，受新冠肺炎疫情蔓延全球影響，台灣仍然無法完全克服疫情對向來結構與體質仍屬脆弱的服務業所...

星展看衰台灣2020年GDP 料全年負成長 、6月央行將降息

新冠肺炎衝擊全球，台灣恐難置身事外。3日首家外銀料台灣2020年經濟成長率（GDP）負成長，恐無法蟬聯亞洲四小龍寶座，星...

四年多來首降 國內線機票月底降價

暑假國旅搭乘飛機的機票將變便宜了。因國際油價持續下跌，交通部民航局發函通知各航空公司，6月1日陳報新票價，6月30日起生...

貿協打造線上防疫國家館

貿協宣布攜手2,000家企業，昨（4）日成立線上「防疫國家館」。貿協董事長黃志芳表示，因防疫物資成國際搶手產品，逾2,0...

失能給付有落差台男毀容不值錢 性別團體：歧視女性

勞保失能給付男女有別，女性顏損可領360天給付，男性卻僅能領220天，引發網友質疑差別待遇，難道台男毀容比較沒關係？性別...

隨時加入供電！台電斥資90億 中火1至4號機空汙改善完工

台電今（4）日表示，中火1至4號機已完成空汙改善工程，投入90億預算，目前空汙排放量已符合各項政府標準，包括台中市政府的...

台男顏值較不值錢？失能給付男女有別 勞動部將檢討

顏損者勞保失能給付，男女有別，女性可領360天給付，男性卻僅能領220天，有網友日前投訴行政院信箱，近日卻收到勞動部答覆...

政院拍版7年砸百億吸半導體5G與AI大廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

行政院長蘇貞昌今拍板「領航企業研發深耕計畫」，目標吸引新興半導體、5G通訊、AI等三大領域的國際大廠來台落地，協助規模有...

台灣168／4月營造物價指數漲0.1％

主計總處公布，2020年4月營造工程物價指數較去年同期漲0.13％，其中水泥及其製品類上漲8.70％，但權重最大的金屬製...

熱門新聞

怎麼用振興券賺最多？ 數學專家分析最不划算是它

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

蘋果換充電線 台廠迎商機

為何不能像其他國家一樣直接發現金？ 網友點出關鍵原因

外食族回來了！王品5月營收暴衝 月增逾六成

三倍券將上市 法界：領1000馬上兌3000給嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。