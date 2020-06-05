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商研院示警 「商業服務業」下半年步入衰退、明年復甦

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
受新冠肺炎疫情蔓延全球影響，根據商研院所進行的商業服務業景氣循環預測發現，服務業的衰退幅度估將達到五成以上。示意圖／ingimage授權
受新冠肺炎疫情蔓延全球影響，根據商研院所進行的商業服務業景氣循環預測發現，服務業的衰退幅度估將達到五成以上。示意圖／ingimage授權

商研院董事長許添財今（5）日示警，受新冠肺炎疫情蔓延全球影響，台灣仍然無法完全克服疫情對向來結構與體質仍屬脆弱的服務業所產生的景氣衝擊。根據商研院所進行的商業服務業景氣循環預測發現，領先與同行的景氣指標循環綜合指數均在2020年Q1加速下降，預測可代表GDP走勢的同行綜合指數，若無重大轉機，會在下半年逐漸步入「衰退區間」，預估服務業的衰退幅度將達到五成以上。

但，許添財表示，由於台灣受到疫情衝擊全球最輕，因此儘管今年Q1景氣急轉直下，今年下半年步入衰退的幅度影響，也不會像Q1來得那麼嚴重，預計明年有機會開始復甦。

一場全球性的新冠肺炎疫情大翻轉了原本逐漸看好的經濟景氣，商研院今（5）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，許添財指出，由於新冠肺炎疫情人傳人感染力超強，且具無症狀感染的新冠武漢病毒，直接造成全球性全面性的「移動性」阻滯作用。

許添財指出，儘管此次新冠肺炎疫情雖在某些網路虛擬交易與外送平台，及少數防疫相關行業有所助益，但根據商研院所收集到的景氣預測相關資料顯示，不分領先、同行與落後指標皆同時發生影響。使系統大多數原先向衰的指標加速下行，原先向上的指標升速力道轉弱，少數力挽狂瀾的指標則緩不濟急。因此，領先與同行綜合指數皆見下行。

許添財表示，新冠肺炎疫情對台灣來說，今年首季受到疫情衝擊最輕，而且成為少數經濟未見負成長的國家。但，長期具脆弱性的台灣服務業在低度均衡陷阱掙扎已久，本可期待翻轉脫困，今卻橫遭變故，化危機為轉機才是當務之急。

針對疫情後商業服務業景氣對策建議，許添財表示，由於政府的振興三倍券即將展開預購和領取，建議民眾應在經濟能力許可下，盡情消費，全民應儘速全力配合採取實質消費行動，避免像歐美紓困後出現國民儲蓄率反而提高的抵消作用，尤其貧富懸殊的社會，高所得群更應趁疫情影響，以國內消費替代國外消費。在此景氣低迷之際，許添財強調，「消費」即是愛國。

疫情 景氣 許添財

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