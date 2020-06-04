經濟部：領航企業深耕計畫 盼帶出人才需求等效果

針對「領航企業研發深耕計畫 」，經濟部次長林全能今（4）日表示，在國際競逐人才的趨勢下，盼能藉此帶出人才需求、產生加乘效果，帶動國內供應鏈與中小企業成長，且為避免扼殺創新，不會設定賠償，但將嚴謹審視、管控申請計畫，以求最大效益。

該計畫目前有接觸哪些國際大廠申請？技術處長羅達生透露，在新興半導體領域有接觸美光與其他歐洲業者；在5G領域，則接觸思科與某國際電信大廠；在AI領域，則接觸微軟、亞馬遜等；至於國內廠商，只要符合條件，都歡迎來談。

至於該計畫的實施與補助作法，是否可能導致國際大廠排擠國內小廠，造成人才排擠、競逐問題？林全能表示，計畫希望不會只有爭取單一廠商來投資，而是一定要與國內供應鏈廠商進行垂直、水平合作，才能創造最大效能。

林全能表示，計畫是希望廠商申請研發的這技術具領導性，且在研發前瞻科技時，無論是國內或國外的國際企業，其大型研發計畫，希望都要能帶動台灣的水平、垂直供應鏈，也和中小企業創造出價值活動與完整群聚效應。

由於計畫申請聚焦前端技術研發，是否擔心最後可能沒創造產值？林全能語重心長地強調，坦白來說，研發一定有風險，計畫要達成的，是希望藉由引入領導型技術研發，來帶動水平、垂直供應鏈體系成長，並創造出價值活動。

林全能強調，在申請過程中，當然會嚴格地審視，並做好風險管控，以創造最大效益，但不能保證研發投入都能有商業化成功的機率，是希望投入研發過程中，不只能帶出人才培養，也創造商業化價值，若初始就設定賠償條款，恐會扼殺創新。