行政院消保處：振興三倍券與禮券法源、定義不同

消基會主張「振興三倍券」應比照禮券，行政院消保處今（4）日發文指出，禮券的「定型化契約」是適用於企業發行的禮券，而振興三倍券的發放，是依照新冠肺炎特別條例規定的振興措施，有其特別法源與政策目標，與禮券定義、規範有別。

行政院宣布振興三倍券措施後，消基會於3日表示，依據「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，禮券不能設定使用期限，且要能找零，也必須做履約保證，不僅如此，若屆期面額剩1000元以上，也要退回1,000元。

不過消保處發布新聞稿指出，主管機關依《消費者保護法》第17條授權規定，公告「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」（簡稱定型化契約），是適用在企業經營者所發行的禮券，是為了平衡企業與消費者權益所定的規範。

消保處表示，而振興三倍券的發放，是依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（新冠肺炎特別條例）的第九條規定，受疫情影響而發生營運困難的產業、事業，得由主管機關給予紓困、振興措施，並授權主管機關訂定紓困、振興相關規範。

消保處表示，振興三倍券的發放來自於產業受疫情衝擊，政府為了適時刺激消費、協助相關產業復甦所推出，因此，振興三倍券有特別的法源及政策目標，與主管機關公告的禮券定義及相關規範尚屬有別。