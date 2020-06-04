隨時加入供電！台電斥資90億 中火1至4號機空汙改善完工

台電今（4）日表示，中火1至4號機已完成空汙改善工程，投入90億預算，目前空汙排放量已符合各項政府標準，包括台中市政府的現行加嚴標準。目前中火2、3號機處於原操作許可證申請展延的狀態，隨時可以配合用電需求，合法加入供電行列，並為疫情後百業振興及夏月尖峰負載出一份力。

台電指出，這四部機組在改善前其實已符合空污排放標準，但仍投入90億元預算，引進當代最佳可行控制技術，加強空汙改善。

台電說明，中火1至4號機自2017年起展開空汙改善工程，並於今年1月完成。這四部機組完成改善後，空氣汙染物排放更是遠低於各項政府標準，包括環保署2014年12月發布的排放標準，以及中市府2012年6月公布的加嚴標準。

台電表示，為了因應地方政府與民眾對於空氣品質的期待與要求，台電持續透過短期降載、中期空汙改善工程，以及長期新增燃氣機組方式，循序漸進，在兼顧穩定供電下改善空品。

中火除自2017年11月起配合環保署空品預警實施降載制度，去年9月起更主動採取「環保停機」措施，總計至今年5月底共降載1,052次。中火更規劃今年10月起將執行「擴大自主減煤計畫」，空汙季（10月至隔年3月）最多運轉機組數，將從原承諾八部機組減為七部，且總發電量不超過六部機滿載發電量（330萬瓩）。

台電進一步指出，中火完成1至4號機空汙改善工程，空汙排放量已大幅削減，去年中火空汙排放量相較於2016年排放量已減少五成。

此外，中火目前持續規劃針對其他六部機組展開改善工程，預計2024年可完成；再加上中火推動新建燃氣機組，預計2025年後陸續商轉，屆時以「2氣6煤」的運轉模式，加上先進空汙防制設施，預計2025年空污排放較2019年可再減54%。

另一方面，台電表示，通霄電廠161kV輸電線路去年完成，345kV超高壓輸電線路今年完工，使通霄燃氣機組可全力滿載發電，使得全國燃氣機組出力更多，減少燃煤機組發電，因此台電全國燃煤電廠今年1至5月用煤量較去年同期減少一成。

隨著時序入夏，用電需求增加，預計今夏尖峰負載將飆升至3,791萬瓩，較去年增加1.4%，因此仍需燃煤機組在穩定供電上扮演一定角色，並增進調度彈性與因應緊急事故發生時之應變能力。