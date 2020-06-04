台男顏值較不值錢？失能給付男女有別 勞動部將檢討

顏損者勞保失能給付，男女有別，女性可領360天給付，男性卻僅能領220天，有網友日前投訴行政院信箱，近日卻收到勞動部答覆「考量兩性社會生活上因醜形所受妨礙不同」，引發網友熱議台男顏值較不值錢，對此，勞動部解釋，時空背景確實已經不同，將於6月下旬開會檢討。

據勞保失能給付附表定義，頭部、顏面部及頸部醜形，指的是眼瞼、鼻及耳廓缺損以外，遺存於頭部、臉部及頸部日常露出有礙外觀的醜形者。

關於「顯著醜形」的認定範圍，則是頭部遺存直徑8公分以上瘢痕者、顏面部遺存直徑5公分以上瘢痕，或8公分以上線狀痕，或不同部分線狀痕合計達12公分以上，或直徑3公分以上之組織凹陷者，以及在頸部、下頷部遺存直徑8公分以上瘢痕者。

給付表內則明定，女性被保險人頭部、顏面部或頸部受損壞致遺存顯著醜形者」的失能等級為8，可領取360日給付，但男性的失能等級為10，僅可領取220日給付。

近日有民眾認為顏損失能給付男女有別，向行政院信箱投訴，卻獲得勞動部公文回覆「考量兩性社會生活上因醜形所受妨礙不同。」公文在網路上引起熱烈討論，有網友驚嘆男性毀容較不值錢。

對此，勞動部勞動保險司司長白麗真說，該規定是在1979年增訂，有當時時空背景環境，過去民眾對於顏損失能給付的討論，也多是顯著醜形的認定標準，這次是第一次有民眾詢問男女給付有別一事。

白麗貞說，勞動部原本就預定在6月下旬開會討論失能給付附表，屆時也會邀集醫學、性別專家一起檢討此案。 勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日。圖／截自勞動部官網