勞動部本周再提報告 蘇揆拍板66億元青年就業獎勵計畫

勞動部即將於6月中推出「青年就業獎勵計畫」，將透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略、五項措施，共投入新台幣66億元，協助至少19萬次初次尋職的應屆畢業生，能順利投入市場，並且穩定就業。

勞動部今日再次於行政院會上報告「應屆畢業青年就業措施」指出，為因應疫情及畢業季，推動「應屆畢業青年就業措施」，並依照上周蘇揆的指示，再細部盤點協助青年就業效果，將透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略五項措施，協助應屆畢業青年朋友順利就業。

勞動部表示，為協助青年「衝就業」，將提供最高13.8萬元獎勵，6月中將啟動的「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業青年能儘速持續就業六個月，最高可獲得3萬元獎勵；針對願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，最高 10.8萬元。

勞動部表示，為幫助青年「練專長」，透過「產業新尖兵計畫」提供職業訓練及補助訓練費用最高10萬元，並提供參訓青年學習獎勵金最高 9.6萬元，鼓勵儲備新技能及引領投入重點產業，躍升職場競爭力。

勞動部說，另外為特別鼓勵雇主「興僱用」，提供青年就業機會，其中「青年就業旗艦計畫」加碼補助企業提供做中學機會，最高10.8萬元；另也將持續密切關注青年就業情勢，適時啟動「僱用青年獎助計畫」，邀請雇主同心協助青年，也增進企業戰鬥力。

院長蘇貞昌聽取報告後裁示，勞動部上周在院會提出「應屆畢業青年就業措施」報告，他特請勞動部再次提出更具體完整的說明，目的就是要讓青年朋友清楚知道政府能幫他們做什麼事，實踐「有政府 會做事」。他說，經勞動部再次盤點，政府將投入66億元，照顧19萬初次尋職的青年朋友，請勞動部落實推動，展現執行力，協助青年順利進入就業市場。