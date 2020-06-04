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領航企業研發深耕計畫 蘇揆期許打造台灣成三大中心

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

經濟部今（4）日將推出「領航企業研發深耕計畫」，七年將投入至少新台幣100億元預算，針對「新興半導體」、「新世代通訊」（5G）、「人工智慧」（AI）三大核心科技，吸引國內外國際大廠投入尖端技術研發，預估每年可創造逾400億元前瞻研發投資及6,350位研發與營運人才，具體申請辦法，經濟部最快於6月中公布。

經濟部今日於行政院院會陳報「高科技研發中心—領航企業研發深耕計畫」報告案，要藉由計畫，補助國內外的國際大廠投入尖端技術研發，並結合國內產業鍊，來加速台灣的研發體系布局，並規劃爭取至少100億元，來補助參與計劃廠商最高五成研發經費。

經濟部指出，藉由掌握美中貿易戰、科技戰與當前疫情的世局，該計畫以「研究Research」（國際大廠在臺深耕研發）、「共創Co-innovation」(臺商與國際大廠共同創新)及「發展Development」(帶動臺商發展應用加值及服務)作為主要推動架構。

經濟部表示，且依據當前國際趨勢、台灣優勢及市場態勢，要優先推動三大核心科技，包括新興半導體、新世代通訊及AI，根據預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4,000億元。

經濟部表示，新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5,700億元；帶動台灣AI產業解決方案，在2025年產值達3,600億元，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7,500億元。

院長蘇貞昌聽取後裁示，政府近年持續優化投資環境，也在美中貿易衝突之時，審時度勢、因勢利導，從去年開始積極推動「投資台灣三大方案」，如今審核通過的總投資金額已突破1兆多元，今年底可實際到位的投資，就超過5,800億元。

蘇揆說，此外，台商回台也都有水、有電、有地、有人才可用，這是政府過去在產業發展上的超前部署，而現在已經進入開花結果期，次第收成的時候。

蘇揆表示，政府同時透過相關政策導引，吸引包括AI、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠來台投資，也就是A級的大廠到A級的基地來整個大A＋（plus）來互相加持，希望能夠藉由彼此的產業優勢互補，在互惠互利的合作前提下，快速地把原本很強的硬體代工，提升到另一層次。

蘇揆說，藉此，希望一舉打造台灣成為亞洲「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」等中心，讓產業供應鏈更為完整，為台灣長遠的經濟發展打下厚實基礎，也創造更多商機和更多的就業機會。

經濟部 半導體

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