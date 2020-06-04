李中旺出任友訊董事長 股價漲停慶祝

友訊經營權之爭因經濟部商業司已核准變更登記，確認由李中旺出任董事長，其他公司派董事遭解任，今（4）日李中旺前往友訊交接，並公告解任原總經理胡雪，發言人也變更為李中旺。友訊股價在10點後亮燈漲停，拉出慶祝行情。

雖然經營權之爭暫告一段落，改革派與公司派還有一決戰點，就是15日的股東常會，將進行董事改選，雙方在這之前是否能重啟協商也備受關注。

友訊上午公告，解任發言人職務，由原人資處資深處長王蕙雯，改為董事長李中旺，原總經理胡雪也遭解任，目前尚無新任者。