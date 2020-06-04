政院拍版7年砸百億吸半導體5G與AI大廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

行政院長蘇貞昌今拍板「領航企業研發深耕計畫」，目標吸引新興半導體、5G通訊、AI等三大領域的國際大廠來台落地，協助規模有望突破新台幣100億元。經濟部次長林全能指出，計畫預計7年砸百億吸收三大領域的國內外優秀廠商。

經濟部今赴行政院會報告「領航企業研發深耕計畫」，優先推動三大核心科技「新興半導體」、「新世代通訊」、「人工智慧」，吸引國際大廠結合國內產業鏈加速佈局台灣研發體系，強化我國產業領導性技術研發實力，引領台灣轉型為研發創新強國，預估未來每年將影響超過400億元前瞻研發投資及6350位研發與營運人才，可接軌國際舞台，加速青年創業，推動台灣產業新藍海。

根據經濟部預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7500億台幣。

林全能指出，計畫預計7年砸百億吸收三大領域的國內外優秀廠商，在這樣範疇下，國內有很多共應鏈廠商也可以參與，盼透過這樣研發與參與，把國內供應鏈廠商帶起來，透過垂直與水平合作，盼達成國際高科技研發中心，目前亞馬遜、Google等優秀廠商都在爭取之列，但不適宜說明爭取過程。