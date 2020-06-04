快訊

政院拍版！7年砸百億吸半導體5G與AI大廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拍版7年砸百億吸半導體5G與AI大廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院會後記者會。圖／行政院提供
行政院會後記者會。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今拍板「領航企業研發深耕計畫」，目標吸引新興半導體、5G通訊、AI等三大領域的國際大廠來台落地，協助規模有望突破新台幣100億元。經濟部次長林全能指出，計畫預計7年砸百億吸收三大領域的國內外優秀廠商。

經濟部今赴行政院會報告「領航企業研發深耕計畫」，優先推動三大核心科技「新興半導體」、「新世代通訊」、「人工智慧」，吸引國際大廠結合國內產業鏈加速佈局台灣研發體系，強化我國產業領導性技術研發實力，引領台灣轉型為研發創新強國，預估未來每年將影響超過400億元前瞻研發投資及6350位研發與營運人才，可接軌國際舞台，加速青年創業，推動台灣產業新藍海。

根據經濟部預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7500億台幣。

林全能指出，計畫預計7年砸百億吸收三大領域的國內外優秀廠商，在這樣範疇下，國內有很多共應鏈廠商也可以參與，盼透過這樣研發與參與，把國內供應鏈廠商帶起來，透過垂直與水平合作，盼達成國際高科技研發中心，目前亞馬遜、Google等優秀廠商都在爭取之列，但不適宜說明爭取過程。

新台幣 半導體 經濟部

延伸閱讀

電商認定轉彎？政院：討論過程是希望用更好方法改進

疫情之後生技產業「變了」 經濟部提五項扶植方向

生技產業超前部署復甦新契機 法規鬆綁成焦點

後疫情時代 經濟部宣示「生技新藥發展條例重新檢視」

相關新聞

政院拍版7年砸百億吸半導體5G與AI大廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

行政院長蘇貞昌今拍板「領航企業研發深耕計畫」，目標吸引新興半導體、5G通訊、AI等三大領域的國際大廠來台落地，協助規模有...

勞退新制滿15年 首批6萬人領月退要再等等

勞退新制今年7月上路滿15年，首批純新制年資勞工可以選擇月領了嗎？答案是「要再等等」。

3倍券排除電商買農產 正值產季農委會大嘆可惜

今年上半年因為新冠肺炎疫情影響，農委會大力推農產品透過電商銷售，包括外銷受阻的鳳梨釋迦、鳳梨、午仔魚、石斑魚、玉荷包等等...

台商協會爭取返陸不隔離

兩岸經貿往來頻繁，後疫情時代邊境如何解封，成為關注焦點。工商協進會理事長林伯豐表示，台商協會已努力與大陸部分城市交涉，可...

市場要重新活化 林伯豐：經濟復甦至少要一年

工商協進會理事長林伯豐昨（3）日表示，台灣內需市場不夠大，若想讓台灣經濟可以全面復甦，還是要「做全世界的生意」，預估下半...

美中貿易戰契機 政院擬投破百億吸引半導體5G與AI大廠

經濟部明將赴行政院會報告「領航企業研發深耕計畫」，目標是吸引新興半導體、5G通訊、AI等三大領域的國際大廠來台落地，協助...

遭董事會指管理不善 經濟部證實台船總經理曾國正曾兩度請辭

經濟部今天證實，台船總經理曾國正以「生涯規劃」為由，分別在今年3、5月兩度提出辭呈，已將相關資料送交部長室，目前尚未獲得...

找回競爭力、市場「股漲」叫好 疫情蔓延下老牌雨衣廠是如何做到？

老字號雨衣大廠達新，最新的售地處分利益高達53億元，上周完成入帳，可望貢獻EPS26元。

星展維持預估今年台灣GDP負1% 央行6月將再降息

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天就「台灣：新冠病毒疫情產業影響面面觀」提出研究報告，報告指出，考量勞動力市場惡化、中美緊張...

退休也可年年出國！ 輕熟女理財有3階段1公式

為了追求財務自主，愈來愈多女性選擇當職業婦女，但不論是單身或已婚的輕熟女們，要如何訂定適合自己的財務目標，滿足工作階段、甚至是老後的退休需求呢？投資專家建議，輕熟女理財應把握三階段、一公式，才能保持經濟獨立，擁有生活上的自主選擇權。

台灣168／4月營造物價指數漲0.1％

主計總處公布，2020年4月營造工程物價指數較去年同期漲0.13％，其中水泥及其製品類上漲8.70％，但權重最大的金屬製...

熱門新聞

10萬元勞工紓困貸款額滿！即起不受理申請​

蔡英文主席跨時空打臉振興三倍券：發券不如直接給現金

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

3倍券禁電商又轉彎 認統編改成認平台

暑假恐難出國 華航、長榮公告8月31日前出發者可改退票

勞退新制滿15年 首批6萬人領月退要再等等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。