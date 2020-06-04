勞退新制滿15年 首批6萬人領月退要再等等

勞退新制今年7月上路滿15年，首批純新制年資勞工可以選擇月領了嗎？答案是「要再等等」。

勞保局表示，因為可以選月領，指的是「提繳年資」滿15、年滿60歲，由於7月勞退提繳單7月25日才寄出，要等雇主繳費後才算數，因此勞工要符合條件，最快要雇主繳費後、約8月才可以選擇月領，估約6萬人符合資格。

2005年實施的新制勞退規定，年滿60歲者可領出帳戶內退休金，而且新制年資滿15年以上才能選月領或一次領，若是未滿15年者，只能一次請領。

由於新制上路到今年7月才滿15年，如果要符合勞退新制年資滿15年，必須從2005年7月1日開始提繳到今年7月都未中斷，才可能符合資格。勞保局預估首批擁有選擇權的純新制勞工約6萬人。

不過這6萬名勞工，可不是7月就可以來申請。勞保局表示，選擇月領資格是提繳年資滿15年，即使從開辦第一天雇主就提繳勞退金，也要持續提繳到今年7月，才可達到提繳年資滿15年條件；但勞保局要7月25日才會寄出7月提繳單給雇主，雇主收到提繳單後，只要二個月內繳清都可以，要等到雇主繳單後，才能成就勞工提繳年資。

若以此換算，如果雇主收到提繳單馬上繳費入帳，則符合年滿60歲、提繳年資滿15年的勞工就可以來申請領月退金了。萬一雇主比較慢繳，甚至拖到最後一天繳費期限9月25日，則勞工就得等更久才能申請領月退。

雖然現在還不到8月，如果勞工想要先試算自己的退休金，也沒問題。勞保局已經建置簡易試算表，「勞工退休金月退休金試算」，勞工只要輸入帳戶總金額及自己預估請領年齡兩項數字，立刻幫你算出「平均餘命」、「利率」、「月退休金金額」、「季發月退休金金額」。

不過勞保局提醒，如果勞工輸入現在自己退休金帳戶總額，由於今年整體基金投資收益尚未完全計算，因此整體金額會與勞工到8月申請請領時，得到的月退休金額會有出入。

至於可以完全符合勞工個人所有資料的勞退退休金試算表，勞保局表示目前正在測試，將在月底正式上線，7月1日新制滿15年時當天一定可以啟用，屆時勞工就可透過該系統，查到個人帳戶總額、月領及一次領正確金額。